Medvék miatt aggódnak Mikóújfaluban

Medvetámadástól tartanak a mikóújfalusiak, a településen nyolc-tíz napja jelezték első ízben, hogy egy hárombocsos anyamedve napokon át egy bekerített hétvégi háznál tartózkodott. A nagyvadak jelenlétére a közösségi média révén is figyelmeztették a helyieket, a polgármester pedig szeretné elejét venni egy esetleges tragédiának, ám segítséget mindeddig nem kapott a hatóságoktól.

Demeter Ferenc lapunk érdeklődésére tegnap elmondta, összesen kilenc medvéről – köztük öt bocsról – tudnak, s gond, hogy míg korábban csak a falu közelében, most már a településen belül is láttak medvét. Egy nénire a temetőben ijesztett rá, az emberek most már félnek kimenni a sírokat gondozni – jegyezte meg az elöljáró, aki szerint múlt pénteken kora reggel a falu egyik utcájáján pillantották meg a nagyvadat.

Demeter Ferenc leszögezte, nem szeretnék, ha bárkire rátámadnának, azt sem kívánja senki, hogy kilőjék ezeket az állatokat, de valamit tenni kell, hogy megelőzzenek egy esetleges tragédiát. A medvék jelenlétéről értesítették az illetékes hatóságokat is, mindenki a törvényekre hivatkozik, de beavatkozni senki sem tud. Előbb be kell következnie a bajnak, hogy valaki végre lépjen ebben az ügyben – jegyezte meg.

A polgármester és a falubeliek aggodalma nem alaptalan, hiszen olyan utca is érintett az ügyben, amely két falurészt köt össze, és ahol gyermekek járnak naponta iskolába.

A túlszaporulat valós gond – összegzett Demeter Ferenc egy vadőrt idézve, aki azt mondta, eddig még soha nem tapasztalta, hogy egy anya­medvének egyszerre négy bocsa is van.