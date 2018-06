Visszatérő vízhiány Fotoson

Ismét napokra ivóvíz nélkül maradt Fotos – az áldatlan helyzetről egy olvasónk számolt be levelében. Mint jelezte, a Gidófalvához tartozó településen szomszédok kútjából kaptak vizet, hogy átvészeljék a szolgáltatáskiesést, a mosást pedig megyeszékhelyi rokonoknál intézték. Hasonló helyzetről éppen egy éve számoltunk be, akkor mintegy ezren nélkülözték az ivóvíz-szolgáltatást a községben.

Molnár Tímea lapunknak azt írta, a szolgáltatónál is jelezték a napok óta fennálló helyzetet, mire ők azt válaszolták, hogy megnőtt a fogyasztás, és elfogyott a víz a tartályokból, sőt, azt is előrevetítették, lehetséges, hogy egész nyáron valós gond lesz a vízhiány. „A faluban kevés háztartásban használják a vezetékes vizet, és nem kertek locsolására és állatok itatására, nem emiatt nőtt meg a fogyasztás, ahogyan ezt próbálták nekünk magyarázni. A vízszámlákból ítélve, még 10 köbmétert sem használnak el a lakók, nem tudjuk, hol fogy el a víz a tartályokból. A polgármester úrnak azt mondták, tavaly óta javítottak a helyzeten, megnövelték a pumpák teljesítményét, ám semmi nem változott” – írta olvasónk.

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. aligazgatója tegnap lapunknak megerősítette, június 1–3. között valóban nem jutott víz a fotosi tartályba, tegnap azonban már helyreállt a szolgáltatás.

Mint azt a gidófalvi vízhelyzet kapcsán korábban is jelezte, az alulméretezett, rosszul kivitelezett rendszer miatt problémás a község településeinek vízellátása, ráadásul egyre több a rácsatlakozó, így nem sikerül kielégíteni a megnövekedett fogyasztást.

Rámutatott, a köz­ség naponta átlagosan 200 köbméter ivóvizet használ el, ám a jelzett időszakban – június 1–3. között – ez a mennyiség majdnem megduplázódott, emiatt nem juthatott víz fotosi és angyalosi ügyfeleiknek. A szolgáltató egyébként tervezi, hogy szárazság idején felkéri minden ügyfelét, hogy csak háztartási szükségletre használják az ivóvizet, ilyen jellegű korlátozásra egyébként a jogszabályok is lehetőséget biztosítanak – jegyezte meg Kozsokár Attila.

A kellemetlen helyzetre végleges megoldás lehetne, hogy az érintett települések Sepsiszentgyörgyről kapják az ivóvizet.

Ennek feltétele egy nyomóvezeték megépítése, amelyre a szolgáltató pályázat révén teremtené elő az anyagiakat. A rövid távú megoldás éppen tegnap körvonalazódott: egy jó vizű kút bevonásával fedezni lehetne az vízhiány sújtotta települések szükségletét. Bár az elképzelés tavaly is napirenden volt, az akkor kiszemelt kútból azonban a vízház kapacitása, illetve a bevonható vezetékek állapota miatt nem sikerült vizet nyerni. Most ellenben egy olyan kutat azonosítottak, melyből egy 300 méteres vezeték lefektetése révén víz juttatható a fogyasztókhoz a nyári kánikula idején. Amennyi­ben megkapják a szükséges engedélyeket, néhány nap alatt kivitelezhető a munkálat, a vezetéket ugyanis nem ásnák be a földbe – ecsetelte Kozsokár Attila.