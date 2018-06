Megkezdődött a Margó Irodalmi Fesztivál

Az idei Margón mutatják be mások mellett Romsics Ignác, Szvoren Edina, Garaczi László új köteteit, valamint Térey János első prózaregényét is, a Káli holtakat. Mán-Várhegyi Réka Mágneshegy, a Német Könyvdíjjal kitüntetett Terézia Mora A szerelem a földönkívüliek között című elbeszéléskötetével érkezik a Margóra. Először írt regényt Krusovszky Dénes is, az Akik már nem leszünk sosem szintén bemutatkozik a fesztiválon.

A Margó-díjas Milbacher Róbert Léleknyavalyák avagy az öngyilkolás és egyéb elveszejtő szerek természetéről című második kötetét mutatja be, de fellép a Margón Babiczky Tibor, Szabó T. Anna, Dunajcsik Mátyás, Bartók Imre, Boldizsár Ildikó, Szilasi László, Wéber Anikó, Bödőcs Tibor, Schäffer Erzsébet, Tompa Andrea, Krasznahorkai László, Mészöly Ágnes, Dániel András és Tolnai Ottó is.

A fesztivál idei újdonsága a Margó Extra sorozat, amelyben olyan művészekkel, közéleti személyiségekkel beszélgetnek, akikre nagy hatással volt az irodalom személyesen és szakmailag is. A sorozat vendége idén Beck Zoltán, Oltai Kata, Mundruczó Kornél, Veiszer Alinda és Vecsei H. Miklós. A fesztivál zárónapján, vasárnap este Kemény István új verseskötetét értelmezik át a költőtársak, majd átadják a Litera irodalmi portál Magyar ballada egyfelvonásos pályázatának díjait.

A Margón mutatják be a Nádas Péter Világló részletek című nagyregényéről készített filmet. A zenei programok között koncertet ad a Jónás Vera Experiment és az Esti Kornél, valamint az érdeklődők a Radnóti Színház Esterházy Péter Az olvasó országa című publicisztikai kötete alapján készített előadását is megtekinthetik Bálint András, Gazsó György, Porogi Ádám és Sodró Eliza szereplésével, Dés András zenei kíséretében. Látható lesz a Nyáry Krisztián történetein alapuló Így viszik át című előadás is Döbrösi Laura, Bakonyi Alexa és Mohai Tamás szereplésével.

Az ötnapos fesztivál hétvégéjén gyerekprogramok is várják a családosokat. Szombaton a Margó irodalom- és olvasásnépszerűsítő gyerekprogramjain mutatja be Rutkai Bori és zenekara az Űrdöngölők című új lemezüket. Az érdeklődők az univerzum titkait fürkészhetik Farkas Róbert mesehősével, Eszes Rókával, emellett a kisebbek gyerekfoglalkozásokon vehetnek részt, a nagyobbak pedig irodalmi időutazáson az Időfutárral.