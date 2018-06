A román válogatott tagjaként a háromszéki az orosz fővárosban – akárcsak Tulában – egy CL1-es versenyen tette próbára magát, s a 200 méteres repülőrajtos futamot 10,2 mp alatt teljesítette, négy mp-et javítva a korábbi román rekordon (10,6), amelyet ő állított be Berlinben 2017-ben. A folytatásban Szabó indult az egy kilométeres állórajtos időfutamon is, amelyet 1:05:8 perc alatt teljesített, és Novák Ede Mexikóban összehozott (1:06:8 perc) országos csúcsát adta át vele a múltnak. Kerékpárosunk mindkét megmérettetést top húszas helyezéssel fejezte be.

– Nehéz versenyek voltak, kemény mezőnnyel, hiszen világbajnoki érmesekkel, olimpiai indulókkal kellett megküzdenem. Egyre jobb a formám, folyamatosan tudok fejlődni, a nyár közepére várom a csúcsformámat és a jó eredményeket. Az idei és a jövő év is olimpiai kvalifikációs esztendő, így mindenki pedálozik a pontokért. Célom, hogy minél több pontot tudjak összegyűjteni – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Norbert, aki augusztusban a glasgow-i Európa-bajnokságon is ott szeretne lenni.

A Novák Team kerekese június 16–17-én csehországi Brnóban versenyez, s köszöni támogatói (In-Nova TF, Bertis, Conico, Carryboy, High Energy, Novák Team és a Román Kerékpáros Szövetség) eddigi és jövőbeli segítségét. (tif)