Két magyar csapat is bejutott a londoni CONIFA-labdarúgó-világbajnokság elődöntőjébe, miután Székelyföld és Kárpátalja is magabiztos győzelmet aratott: előbbi Nyugat-Örményország, utóbbi Kaszkádia együttesét búcsúztatta, a legjobb négy között pedig egymással játszanak a döntőbe jutásért.

A székely válogatott a Tuvalu és Matabeleland elleni győzelemmel, valamint a Padánia csapatától elszenvedett vereséggel másodikként jutott a C jelű kvartettből az egyenes kieséses szakaszba, Nyugat-Örményország pedig kapott gól nélkül végzett a D-csoport első helyén. A nyugatörmények a Japánban élő koreaiak csapatával gól nélküli döntetlent játszottak, Pandzsáb együttesét 1–0-ra legyőzték, és Kabília ellen 4–0-ra diadalmaskodtak.

Ilyés Róbert edző a negyeddöntőben pihenőt adott Hod­gyai Lászlónak, Fülöp Istvánnak és Csíki Dénesnek, viszont nélkülük is négygólos győzelmet aratott a székely csapat, amely már a 10. percben emberelőnybe került, miután a meglóduló Fülöp Loránd ellen szabálytalankodott utolsó játékosként az egyik védő. A 35. percben kihasználta fölényét Székelyföld, és a Kézdivásárhelyi SE játékosa, Tankó Zsolt megszerezte a vezetést.

A második félidőben megállíthatatlan volt a székely csapat, amely a 62. percben Csürös Attila fejes találatával kettőre növelte előnyét, majd a 66. percben Fülöp Loránd is feliratkozott a gólszerzők listájára, miután Szőcs László kiváló passzát bombázta a hálóba.

A 86. percben a csereként pályára lépő Bajkó Barna egy nyugatörmény védelmi hibát kihasználva beállította a végeredményt. A mérkőzés után ezúttal is felcsendült a székely himnusz, a lelkes szurkolótábor pedig ma 22 órától is biztathatja a Kárpátalja elleni elődöntőben a székely labdarúgókat. A másik elődöntőben megismétlődik a tavalyi Európa-bajnoki döntő, hiszen Padánia és Észak-Ciprus harcol a fináléba jutásért.

Eredmények, negyeddöntő: Barawa–Észak-Ciprus 0–8, Padánia–Pandzsáb 2–0, Kaszkádia–Kárpátalja 1–3, Székelyföld–Nyugat-Örményország 4–0. (miska)