Új antibiotikum

A gyógyszereknek ellenálló fertőzések, amelyeket az úgynevezett szuperbaktériumok okoznak, a világ egyik legnagyobb egészségügyi fenyegetésének számítanak, mintegy 700 ezer ember halálát okozzák évente.

A New York-i tudósok talajmintákban kutattak mikroorganizmusok után, mivel a talajban millió apró lény nyüzsög és termel olyan vegyületeket, amelyek talán a kórokozók elleni harcban is hasznosíthatók. Amikor több mintában is felfedezték a malacidin nevű vegyületeket, úgy érezték, valami fontosra bukkantak. A tudósok most a szer hatékonyságának növelésén dolgoznak, azt remélik, hogy emberi fertőzéseket gyógyító orvosságot lehet belőle kifejleszteni.

Colin Garner, a brit Antibiotikumkutató Intézet munkatársa szerint jó hír, hogy új antibiotikumot találtak a Gram-pozitív baktériumok ellen, ám a Gram-negatív baktériumok elleni szerre lenne a legnagyobb szükség. „Az utóbbiakat nehéz megfékezni, egyre nő közöttük az antibiotikumoknak ellenállók száma. Ezek a baktériumok tüdőgyulladást, vérmérgezést, húgyúti és bőrfertőzést okoznak” – mondta el Garner a BBC-nek. (MTI)