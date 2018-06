A pályázat visszavonásáról szóló információt Adrian Cioroianu, Románia UNESCO-nagykövete tegnap erősítette meg. A volt külügyminiszter elmondta, a lemondólevél a kulturális minisztériumtól származik, a külügyminisztérium juttatta el az UNESCO-hoz. Cioroianu sajnálja, hogy a kormány előzetes közvita nélkül döntött a felterjesztés visszavonásáról, holott nemrég a Műemlékek és Helyszínek Nemzetközi Bizottsága is támogatásáról biztosította a kezdeményezést. Elmondta: a Dăncilă-kabinet arra hivatkozva döntött így, hogy a kanadai Gabriel Resources társaság 2017-ben kártérítési pert indított Románia ellen. Verespatak számára civil szervezetek kértek nemzetközi védelmet, annak reményében, hogy ezzel megakadályozhatják a környező hegyek apróra őrlésével és ciántechnológiás átmosásával járó aranybányaprojektet. (Krónika)

ÚJABB POFON IOHANNISNAK. Még egy vereséget szenvedett az alkotmánybíróságtól Klaus Iohannis államfő: a taláros testület visszautasította a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) működését szabályozó törvény módosításával kapcsolatban benyújtott óvását. Igaz, nem érdemben, hanem arra hivatkozva, hogy a törvényes határidő lejárta után terjesztették be. Iohannis május 11-én emelt alkotmányossági kifogást a jogszabály ellen, kiemelve, hogy noha korábban két alkalommal is kértek normakontrollt, az még tartalmaz alkotmányellenes előírásokat. (Mediafax)

VISSZA A KITÜNTETÉSEKKEL. A bűnvádi perekben jogerősen elítélt személyek állami kitüntetéseinek visszavonását kéri – nem először – Klaus Iohannis államfőtől a Societatea Timişoara nevű civil szervezet. Levelükhöz egy névsort is mellékeltek azokkal, akik törvényszegéseik miatt méltatlanná váltak ezekre a különböző rangú érdemrendekre, de ennek ellenére a nemzeti méltóság védelmezőiként lépnek fel, és becsületbeli bizottságok elé hívatnak más, el nem ítélt személyeket, számon kérve tőlük Románia lejáratását, holott éppen az becsteleníti meg Romániát és a románokat, hogy a bűnözők ezekben az elit közéleti tisztségekben helyet kapnak. A 17 nevet tartalmazó lista élén Adrian Năstase volt szociáldemokrata kormányfő áll, akit két ízben ítéltek börtönbüntetésre, mögötte a három perben összesen 10 év és 5 hónap börtönre ítélt Irina Paula Jianu (az Országos Építészeti Felügyelőség volt vezetője, aki Năstase cinkosaként bűnhődött), majd a két év letöltendőre ítélt Miron Tudor Mitrea volt közlekedési miniszter, a kétszer is kitüntetett Şerban Alexandru Brădişteanu orvos (akit azért ítéltek egy évi felfüggesztett börtönre, mert megpróbálta elodázni Năstase bebörtönzését, és aki ma is a Románia Csillaga érdemrend odaítélő bizottságának tagja), és Rodica Mihaela Stănoiu miniszter, akit 1963-tól 1987-ig terjedő besúgói múltja miatt fosztanának meg a temesváriak a kitüntetésétől. (ziare.com)