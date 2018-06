Területet vásároltak, nagyobb lesz a köztemető

A Tega Rt. közel egy éve vette át a megyeszékhelyi köztemető működtetését, miután a városnak erre nem volt kapacitása, és már az átvételt követően számos munkálatot elvégeztek, egyebek mellett rendbe hozták a ravatalozót is. Jelenleg takarítanak, kaszálnak, újabb padokat helyeztek ki, és a szemetesek ellenére figyelmeztető táblák kifüggesztése is szükségessé vált, mert sokan továbbra sem veszik a fáradtságot, hogy a kijelölt helyen hagyják hátra a hulladékot – tudtuk meg a temetőgondnokságot vezető Kádár Istvántól.

Sírhelyeket csak a szabad sétányok felszámolásával tudnak kialakítani, a bővítés azonban várhatóan elhúzódik jövő évig – vázolta megkeresésünkre Máthé László, a Tega Rt. igazgatója, aki szerint meglehetősen bürokratikus az ügyintézés, amely lehetővé teszi az új temetőrész kialakítását. Sepsiszentgyörgy önkormányzata három-négy telket is megvásárolt már erre a célra, és tárgyalnak egy további földrész ügyében is – mondta el érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, aki szerint így hozzávetőleg öt hektárral bővül a város legnagyobb sírkertje. Megjegyezte azt is, az új temetőrész létrehozását számos engedélyezés előzi meg – többek közt új városrendezési terv is szükséges –, csak ezt követően láthatnak neki a tervezéshez, területrendezéshez, a ravatalozó és a sétányok megépítéséhez.

Az év elejétől összesen 104 temetést jegyeztek a köztemetőben – ahol becslések szerint hat-nyolcezer nyughely található –, 37 elhunytat új sírban helyeztek el.