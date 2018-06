Több cirkusz, mint kenyér

Béremelések ide, dübörgő gazdaság oda, a várt jólét helyett csak újabb nehézségek jönnek. A lej elértéktelenedése, az élelmiszerek, energiaárak és hitelrészletek drágulása millióknak keseríti meg az életét, és bizakodni sincs miben, a kilátások egyre rosszabbak. A tavalyi év végén végrehajtott adóreform leállította az amúgy is egészségtelen, fogyasztáson alapuló bővülést – a Pénzügyi Tanács elnöke, Ionuţ Dumitru figyelmeztetése szerint idén az első negyedévben nullára csökkent a tavaly még hétszázalékos gazdasági növekedés –, és e komor megállapítás után alig egy nappal az országos statisztikai intézet közölte, hogy tartalékaink sincsenek, jövedelmünk 84,7 százalékát el is költöttük, ahogy jött.

A részletek is sokatmondóak. Abból a 62 százalékból, amit az állam a bruttó munkabérünkből meghagy nekünk, még 21 százalékot adunk ki különböző adókra és illetékekre, többet, mint élelemre, italra – amire 20 százalék jut – vagy lakásfenntartásra. A többi költség kifizetése után befektetésekre átlag 0,5 százalék jut. Arányában éppen annyi, mint amennyi az államnak marad a nemzeti össztermékből. És még mindig nem tudni, hogy van-e elég pénz a bérekre, nyugdíjakra. A jelek szerint nincs, a kormány újabb külföldi kölcsön felvételére készül, noha mindegyikre magasabb kamatot számolnak, mint az előzőre. Ezt is mi fizetjük meg, vagy a gyermekeink, ha itthon akarnak élni.

Lefelé tartunk, és ezen a közel másfél évi vajúdás után tegnap létrehozott Szuverén Befektetési Alap sem fog segíteni. A kormány rossz gazda, ezt a bőrünkön tapasztaljuk. Munkabérünket azért fölözi le az állam, hogy ebből legyen út, iskola, kórház, korszerű adminisztráció – de nincs. A pénz zöme fenntartási költségekre megy el, utakra még a vissza nem térítendő uniós támogatásokat sem tudják lehívni, az analfabetizmus és iskolaelhagyás növekvőben van, a betegek pedig a szűkös keretek miatt akkor is kénytelenek magánellátáshoz folyamodni, ha egész életükben fizették az egészségbiztosítást. Az ügyintézés sem egyszerűsödött, a gyors internet és az IT-szakemberek országában még mindig papírokkal szaladgálunk a hivatalok között, sorban állunk, és hajlongunk az alacsony ablakok előtt.

Számokkal, fogalmakkal való zsonglőrködés és más politikai bűvészmutatványok helyett ezekkel kellene foglalkozni. Sokalljuk már nagyon a cirkuszt.