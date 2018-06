Barátkozás nyelvtanulással

Kelemen Szilárd, a HÁRIT elnöke elmondta, arra a kérdésre keresték a választ, mit kellene tenniük az erdélyi, a háromszéki fiataloknak, hogy a térség következő száz éve sikeresebb, jobb legyen. Egyik legnagyobb gondként azonosították, hogy főként itt, Székelyföldön és elsősorban falvakon a magyar gyermekek nem tanulnak meg románul. Ebben az oktatási rendszer is hibás, de a viszonyulással is baj van, sokan értékelik úgy, anélkül is tudnak boldogulni. Szeretnék megértetni a fiatalokkal, milyen előnyökkel jár az állam nyelvének ismerete, illetve mit veszítenek, ha nem tanulják meg azt. A négy kistérségben – Orbaiszéken Zágonban, Kézdiszéken Gelenecén, Sepsiszéken Illyefalván, Erdővidéken Bardocon – szerveznek találkozókat, amelyeken interaktív módon, szellemes videókkal igyekeznek nyitogatni az agyakat, megértetni, hogy a problémák elől nem szabad elszaladni. Vendégük is lesz, sikeres fiatalok mesélnek majd arról, hogyan lehet eredményeket elérni itthon, és ehhez mekkora szükségük volt a román nyelv ismeretére. A négy előadás tapasztalatait ősszel konferencián összegzik.

Ezzel párhuzamosan a román fiatalokat is megpróbálják meggyőzni arról, jó tudni a mellettük élő nyelvét – mondta el Alexandru Andriesei, a román egyesület elnöke. Ő Sepsiszentgyörgyön nőtt fel, és tulajdonképpen csak felnőttként jött rá, milyen jó lenne, ha tudna magyarul. A román és magyar fiatalok párhuzamos világokban élnek, pedig szükség lenne a kapcsolatokra, közösen sokkal eredményesebbek lehetnének. „A legsikeresebb történelmi időszakok azok voltak, amikor a két nép együtt tudott működni” – mondotta. Ők Bodzafordulón szerveznek előadást, ahová egy sikeres magyar fiatalt vinnének vendégként. Az Identitate și Dialog Egyesület 2014-ben alakult, azóta több interetnikus programot szerveztek, most a HÁRIT-tal közös projekt mellett terveznek egy olyan konferenciát is, amely a nemzeti kisebbségek jogait, illetve a nyelvi jogokat népszerűsíti. „Minél több ilyen jellegű akcióra lenne szükség, a fiatalok részéről van érdeklődés, egyre nyitottabbak, európaibb gondolkodásúak” – fogalmazott Andriesei.