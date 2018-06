Adományt kapott a kézdioroszfalvi iskola

A közelmúltban 5200 lejnek megfelelő euró pénzadományt kapott a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás-iskolához tartozó kézdioroszfalvi összevont I–IV. osztályos roma iskola a hollandiai Groei and Bloei (Növekedés és Virágzás) Szövetségtől.

Deák Éva tanítónő elmondta: a kapott összeg­ből egy fénymásoló gépet, egy laptopot két hangfallal és egy hordozható hangfalat vásárolt. Gyermeknapra a Vöröskereszttől kaptak élelmiszercsomagot, a New Fashi­on és a Zarah Moden nadrággyár vezetősége pedig a gyermeknapi csomagon kívül háromnapos kirándulással ajándékozta meg a roma gyermekeket, amit a bálványosi Istvána Panzióban töltenek el júniusban, mindezért köszönet Bakk-Vitális Mária Kinga vezérigazgatónak.

Az oroszfalvi iskolában az órákat egyébként 15–20 gyermek látogatja rendszeresen, akik járnak, azok jó tanulmányi eredményeket értek el. „Nagy szeretettel kell őket átölelni, mert különleges környezetből jönnek, ahol még illemhellyel sem rendelkeznek” – mondotta a tanítónő, aki azt szeretné, ha a városvezetés is jobban odafigyelne a roma közösség gondjaira. Deák Éva arról is beszámolt, hogy a Dia­kónia Keresztyén Alapítvány a következő tanévtől meleg ételt biztosítana a roma tanulók számára, de ehhez szükséges az önrész előteremtése, ebben a városháza támogatására számítanak.