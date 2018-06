Gyermeknapi ráadás Rétyen

Mindennap meleg ebéddel várják azokat a diákokat, akik az iskolát követő néhány órát a megújult műemlék épületben töltik el, a megérdemelt pihenő után pedig átnézik a leckét, emellett elvégzik a házi feladatokat is – sorolta érdeklődésünkre a programba bekapcsolódott két pedagógus. Majos Izabella és Dombora Zsuzsanna azt tapasztalta, az elemisták kedvelik a délutáni oktatást, mert így egész nap együtt van az osztályközösség – ez pedig számukra fontos, de a szülők is hasznosnak tartják, szívesen elengedik gyermekeiket. Ezt erősítette meg a települést vezető Dombora Lehel is, aki lapunknak elmondta, általában pozitív a visszajelzés a szülők részéről, a program főként azok számára jó lehetőség, akik dolgoznak. A polgármester szerint azért is lényeges, hogy sikerült a településen elindítani a délutáni oktatást, mert az valamelyest fékezi Sepsiszentgyörgy elszívó hatását, hiszen előfordul, hogy első osztályos kortól már a megyeszékhelyi iskolákba vinnék vagy viszik a gyermekeket. Ez egy olyan többletjuttatás, ráadásul helyben, melyért soha nem kellett fizetniük a szülőknek – fogalmazott.

A rétyi önkormányzat és a helyi ifjúsági, sport és kulturális egyesület által működtetett programot a település határában létesített fűrészüzem támogatja anyagiakkal, évente mintegy 20 ezer eurót fordítanak erre a célra, az összegből a tanulók étkeztetését, illetve a pedagógusok bérét fedezik. Az évfordulón tegnap hatalmas, ízletes tortával, arcfestéssel lepték meg a gyermeksereget, és meghívták Zorkóczy Zenóbiát is, akinek vidám előadása, az elképesztő madárijesztőről szóló történet csak fokozta a hangulatot – a gyermekek nem csupán élvezték, de aktívan részt is vettek benne. S még mielőtt elkezdődött volna a hangulatos gyermeknap, az Antos-kúria mellett játszó lányok elmondták, nagyon szeretik a foglalkozásokat. Volt, aki megjegyezte, itt több idő jut arra, hogy az iskolában tanultakat elmélyítsék, a tanító néni is másképp magyaráz, s ha hazamennek, már nem kell házi feladatot írni, jut idő pihenésre, játékra is.