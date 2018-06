Művésztábor Bálványosfürdőn

Idén is Balási Csaba csíkszeredai fotóművész a tábor művészeti vezetője, harminc hazai és külhoni alkotót – festőművészt, szobrászt, grafikust, keramikust, üvegművészt, tűzzománc-készítőt, fotóművészt – hívtak meg, huszonötöt Romániából, ötöt pedig Magyarországról. Az alkotók közel fele festőművész, legtöbbjük visszajáró. Ismét jelen lesz Banner Zoltán művészettörténész, műkritikus, aki június 14-én Bardocz Lajosról írt monográfiáját mutatja be. Háromszéket a kovásznai Deák Barna, a sepsiszentgyörgyi Petrovits István, Vargha Mihály, Simó Enikő, Köllő Margit és Miklóssy Mária, valamint a kézdivásárhelyi Nagy Lajos, Vetró András és Vajna László képviseli. Az egyhetes tábor programjában az alkotómunka mellett többek között kirándulás, könyvbemutató, Kaló Imre-borkóstoló is szerepel.