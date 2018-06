Szombaton a fesztivál egyik kiemelt pillanatának, az idén 50 éves sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola év végi ünnepi műsorának lehetnek részesei. Az eseményre Tüzes Csilla tanítványai dzsesszbalett programmal készülnek, míg Éltes Áron, Kelemen Szilárd, Könczei Csaba, Gáspár Csaba, Ráduly Zsófia, Ticușan János, Musáth Gyula diákjai számos hangszert szólaltatnak meg. Színpadra lépnek Szilágyi Herbert Zsolt ének szakos tanítványai is. A Rodica Boieru, Daniel Neagoe által felkészített gyerekek román néptáncokat mutatnak be. Fellép a Művészeti és Népiskola két zenekara is, a Lunar Acoustic és a Spam! együttes. 17 órától kezdetét veszi a BBQ verseny, a csapatok nekilátnak a többórás megmérettetésnek. 18 órától a színpadon fellép a Moldovai Köztársaságból érkező Vatra néptáncegyüttes, 20 órától a blues- és rockzenét játszó kézdivásárhelyi Exit Rock Band zenekar. A programot 21 órától a román popzene egyik sztárja, Anda Adam zárja koncertjével.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16.30-tól Floridai álom román felirattal; 17 órától Taxi 5 magyar szinkronnal; 18.45-től Vissza a gyökerekhez román felirattal; 19 órától Charleston román felirattal; 21 órától Valami Amerika 3. román felirattal; 21.15-től Jurassic World: Bukott birodalom magyar szinkronnal.

Zene

Dzsessz. A Múzeumkerti koncertek sorozat részeként ma 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum kertjében a budapesti Varga Bendegúz Quartet dzsesszformáció koncertezik. A Czirják Csaba (gitár), Mester Dániel (szaxofon), Bögöthy Ádám (nagybőgő), Varga Bendegúz (dob) alkotta zenekar szombaton 21 órától a kézdivásárhelyi Borudvarban lép fel.

VIII. Rockkarácsony-lemezbemutató Kézdivásárhelyen ma 19 órától a Petőfi mozi For You Klubjában. A belépés díjtalan.

Hangverseny. Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet park zenepavilonjában vasárnap 12.30-től hangversenyezik az étfalvi Szászband Fúvószenekar.

Kalendárium

Baróton Erdővidék Múzeumában ma a Fürkésző sorozatban a megszokott időponttól eltérően 20 órakor Nagy Botond csillagász (Barót) Barangolás a nyári égbolton címmel tart ismeretterjesztő, vetített képes előadást.

Könyvbemutató

Kettős könyvbemutató. Ma 19 órától a Bástya-házban (Olt utca 6. szám) kettős könyvbemutatóra kerül sor. Terítéken Arany János Toldi című művének román-magyar nyelvű kiadása, Gelu Păteanu fordításában és Farkas-Wellmann Endre: Gyalu, a spíler című könyve.

Előadás könyvbemutatóval. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 19 órától Különjárat címmel politikai kabarét mutat be Székely Szabó Zoltán, Bodóczi Erzsébet és a Cantuale énekegyüttes. Bemutatják Székely Szabó Zoltán Különjárat – kezükben tollal című könyvét is. A belépő 10 lej.

Egészségnap és adománygyűjtés

Sepsiszentgyörgyön június 9-én, szombaton 10–15 óráig ingyenes egészségnapot szerveznek a Berde Áron Szakközépiskola új sporttermében színvonalas szakértők részvételével, bemutatójával. Praktikus, hétköznapokban alkalmazható technikákat bemutat: Horváth Éva FeelGoodSmart táplálkozási specialista, Aviva-tornaoktató és hasizomregeneráló, gerincfitneszterápiás, fasciabarát testmozgások trénere; gyógytornász, testszervizkonzultáns; mentálhigiénés szakember, ökogazdálkodó, prémium, adalékanyagmentes kozmetikumok gyártója. A rendezvényen adományokat gyűjtenek a Hunter-szindrómával küzdő Zolikának, az előadók is felajánlják egy-egy szolgáltatásuk, termékük árát a nemes cél érdekében.

A kulturális sokszínűség napja

Kovásznán a művelődési központban hetedszer szervezik meg szombaton 10 órától a Juventus Színházi Fesztivált mint kiemelt kulturális programot Kovászna Város Tanácsának támogatásával. Az előadásokra a belépés ingyenes.

Perkői tánctalálkozó

Idén június 9-én a kézdiszentléleki Perkőn kerül sor a Perkő Erdélyi Gyermek- és Ifjúsági Tánctalálkozóra. A program a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Pöttöm Palkó mesejátékával indul, előadásukat a meghívott néptáncegyüttesek gálája követi. Az előadások alatt 12–19 óráig a szervezők kicsiknek és nagyoknak kézműves-foglalkozásokkal és népi játékokkal kedveskednek. A nap kiemelt eseménye a 19 órától kezdődő budapesti Gázsa Zenekar koncertje.

Hagyományos kínai gyógyászat

Székelyföldre látogat Szegedről Tóth Zoltán, közismertebb nevén Maci Sifu, Wing Chun kungfu-, Chi Kung-mester, a hagyományos kínai gyógyászat elkötelezett híve és oktatója, több szakkönyv szerzője, aki Maci Sifu tanácsai hagyományos kínai orvosok és taoista gyógyítók módszerei nyomán címmel könyvismertetőt és gyakorlati bemutatót tart az érdeklődőknek ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Gyűjtemények Házában.

Hitvilág

Búcsú. Ma, Jézus szívének ünnepén búcsút tartanak Málnásfürdőn 11 órától a katolikus templomban.

Évzáró szentmisék. Sepsiszentgyörgyön szombaton 9.30-kor találkoznak a barkácsolós hittanórások a Szent József-plébánia udvarán, majd 10.45-től Előpatakon, a Szent Kereszt- templomban tartanak évzáró szentmisét a kis- és nagy iskolásoknak. A szentmise után ebéd a tarisznyából és játék. * A Krisztus Király-templomban vasárnap 12 órától kezdődik az évzáró szentmise a katolikus óvodás és iskolás csoportoknak.

Unitárius istentisztelet lesz vasárnap 16 órától a kovásznai belvárosi református templomban.

Vándorbölcsők. Vasárnap újabb bölcsőátadásra kerül sor Sepsiszentgyörgyön az unitárius egyház által szervezett Családi napon. Az egész napos, gyermekeknek és szülőknek szervezett programot a 11 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet indítja, amelynek részeként kerül sor két vándorbölcső átadására és megáldására.

Kirándulás Törökországba

Törökországba – Isztambul, Trabzon (vár) és Sumela sziklára épített kolostor, Kappadókia (barlangtemplomok, föld alatti város) – kirándulást szerveznek repülővel július 2–8. között. Érdeklődni a melkuhn2000@yahoo.com címen vagy a 0741 926 776-os telefonszámon lehet. (815)

Röviden

Mozgásművészet. Sepsiszentgyörgyön a Live Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774.

Túra. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület szombaton nyugdíjas gerinctúrát szervez a Csukás-hegységbe a következő útvonalon: Bratocsa-hágó (1263 m)–relé (1360 m)–Galamb–Bratocsa kapuja–Szfinx–Bratocsa-csúcs (1827 m)–Tigály-nyereg (1745 m)–Dávid és Góliát–Csukás-csúcs (1954 m)–Kőgomba–Orsó–Pletykáló vénasszonyok–Piroska-havas–Csukás menedékház (1595 m)–Beri-völgy útvonalon. Indulás kiskocsikkal a Sugás Áruház parkolójából. Úthossz: 14–15 km. Túravezető Dukrét Lajos (telefon: 0754 099 574).

Hulladékelszállítás. A háztartásban fölöslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat és egyéb tárgyakat, valamint a szelektív hulladékot 12–20 óráig ma Bardocon gyűjti be.

Örökbe fogadott gyermekek napját tartjáK szombaton 10 órától a Benedek-mezei táborban. Az esemény az örökbe fogadó családoknak szól. További információért hívják a 0267 314 660-as (141-es belső) telefonszámot.

XXIV. Széchenyi-bál. A Mikes Kelemen Elméleti Líceum Diáktanácsa idén a XXIV. Széchenyi-bált június 9-én 18 órától a dálnoki Gaál-kúriában tartja. Érdeklődni Héjja Tímeá­nál lehet a 0733 969 810-es telefonon. E-mail: hejjatimea@yahoo.com.