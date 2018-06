Az első fél órában a hazaiak irányították a mérkőzést, a magyar válogatott elképzelés nélkül futballozott. Georges Leekens együttesének nem volt egyetlen kidolgozott helyzete sem, ezzel szemben a vendéglátók rendre meghúzták a széleket, és veszélyes beadásokkal, lövésekkel hozták nehéz helyzetbe a magyar védelmet. A fehéroroszok a 26. percben egy szöglet után megérdemelten szereztek vezetést Anton Szaroka révén, három perccel később azonban Varga Roland találatával egyenlítettek a magyarok, a Ferencváros csatára is pontrúgást követően volt eredményes. Ez jót tett a magyar csapatnak, amely a félidő hajrájában némi fölénybe került, de gólt nem szerzett. A szünet után továbbra is a hazai együttes alakított ki helyzeteket, Gulácsi Péter pedig többször is nagyot védett. Az RB Leipzig kapusa bravúrokkal tartotta meccsben a magyarokat, akik támadásban továbbra sem javultak fel, így nem volt esélyük a győzelemre.

A magyarok – akik a belga szakember vezetésével korábban hazai pályán vereséget szenvedtek a kazahoktól és a skótoktól is – szombaton az oroszországi világbajnokságra készülő ausztrál csapattal találkoznak a Groupama Arénában. Magyarország két helyet rontva, 51. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség legfrissebb világranglistáján. A legjobbak között nem történt változás, továbbra is a vb-címvédő németek állnak az élen, megelőzve a brazilokat és a belgákat.