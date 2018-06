Medvehúst sütnek Sepsiszentgyörgyön

Mint írják, a háromszéki gasztronómiai rendezvények sorozatát bővíti az I. Transylvanian BBQ Festival és AgroFeszt. A Kürtőskalács és Kolbászparádé után a barbecue-fesztivál kínál kulináris élményeket a helyiek és az idelátogató turisták számára. Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta, Székelyföld az elmúlt években egyre vonzóbb turisztikai központtá alakult annak köszönhetően, hogy a térséget hazai és nemzetközi szinten is intenzíven népszerűsítették, illetve helyi értékeket, hagyományokat hordozó rendezvényeket szerveztek. „Ilyen esemény a hétvégi barbecue-fesztivál is, amely remek lehetőséget ad arra, hogy a helyi alapanyagok felhasználásával újfajta ízvilággal ismerkedjünk meg, valamint újszerű értelmezést adjunk az akár vaddisznó- és medvehúsból elkészített ételeknek is, ugyanis a csapatok a csirke, sertésoldalas, sertéslapocka, marhaszegy mellett a meglepetés kategóriában a nálunk vadon élő állatok húsából is készítenek ínyencségeket, az alapanyagot az Abies Hunting Kft biztosítja” – emelte ki az elnök.

A versenyre benevezett csapatok munkáját héttagú zsűri értékeli, amelynek elnöke a Hollandiában élő Petra Rebenstorf, a Kansas City Barbeque Society mesterzsűrije. Nagy megtiszteltetés számára, hogy a KCBS képviselőjeként részt vehet Erdélyben a legelső romániai, KCBS felügyelete alatt zajló versenyen. A zsűri tagjai: dr. Sikó-Barabási Sándor, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság igazgatója, főállatorvosa, Debreczi Zsombor, a sepsiszentgyörgyi INdiVINO Wine Studio tulajdonosa KCBS-bíró, Radu Constantin Zărnescu az Euro-Toques International tagja, az Euro-Toques Románia elnöke, Tarcsay György BBQ szakács, Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője, és Vasile Spînu, az Euro-Toques Románia tagja és séfje. A hétvégi esemény részletei a folyamatosan bővülő www.bbqfestival.ro oldalon olvashatóak.