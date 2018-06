Ünnepi Könyvhét Budapesten

Hozzáfűzte: az idei könyvhéten több mint 180 kiállító, valamint 76 magyarországi és 16 határon túli kiadó kínálata szerepel. A dedikálások mellett könyvbemutatók, beszélgetések és zenés programok is várják az olvasókat. Ha valaki az összes újdonságot meg szeretné vásárolni, 960 ezer forintot kell a Vörösmarty téren hagynia. Az új könyvek átlagára mintegy 3100 forint, a legdrágább új kiadványt 8300, a legolcsóbbat 1400 forintért lehet megvásárolni – hangsúlyozta Gál Katalin, aki szerint a legtöbb kiadvánnyal, összesen 14 kötettel a Magvető Kiadó érkezik a Könyvhétre.

Az MKKE elnöke az idei kínálatból többek között a 25 éves Fedél nélkül folyóirat új szerzői antológiáját, Az elmúlásunk hamutartója című kiadványt, Götz Eszter Zalaváry Lajos építészről írott monográfiáját, valamint Péntek Orsolya a magyar fotó 150 évét bemutató albumát emelte ki. Gál Katalin szerint a Könyvhét kínálatából látszik, hogy újra divatos műfaj lett a vers, míg a gyerekkönyvek népszerűsége is töretlen. Péterfy Gergely, az MKKE igazgatója kiemelte: az új kötetek között 59 verses- és 71 prózakötet, 25 esszégyűjtemény, 22 irodalomtudományi, 21 történelmi munka, 11 szociológiai és filozófiai munka, nyolc művészeti album, 52 gyerek- és ifjúsági könyv, valamint négy antológia van.

Új program a 47-es és 49-es vonalán közlekedő könyvvillamos is, amelyen szombaton és vasárnap délután írókkal, költőkkel lehet találkozni. A Könyvhét kísérőrendezvényeként június 15-én az MKKE és a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület közösen emlékezik meg a Kossuth Lajos utca 16. számnál arról, hogy 1944-ben az akkori Könyvnapon 120 zsidó származású magyar és 130 külföldi szerző művét zúzták be.