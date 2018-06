Az utca hangja

DOBOS BÉLA, Sepsiszentgyörgy. Már két éve, hogy szóvá tettem a városházán a Kálvin téri benzinkút mellett felfestett gyalogátjárót. Az Csíki negyed felől, az Erege utcából jövet a Daczó utca elején átkelő gyalogost a csíkozás nem egyenesen a szemközti járdára vezeti, hanem be a benzinkúthoz, az autók közé. Az a festés már lekopott, de nemrég újrafestették a zebrát, és pontosan ugyanolyan rosszul, nem a járda, hanem a gépkocsik elé terelve a gyalogosokat! Persze az emberek nem ott járnak, de azért ez nagyon bosszantó és nevetséges is!



VILIKÓ NORBERT, Szatmárnémeti. Háromszék szülöttje vagyok én is, Székelytamásfalván töltöttem gyermekkoromat, és bár a szüleim válása miatt korán elkerültem onnan, legkedvesebb emlékeim közé tartoznak azok az évek. Sokáig nem tudtam hazalátogatni, két éve pedig szeretett édesapám is meghalt, azóta még többet gondolok a falura. Megelevenedik előttem a kamaszkorom, a kis patak, a meztelen talpamat csiklandozó fű, a templomhoz vezető homokos utca, a focipálya, ahol esténként a bőrt rúgtuk, a kastély, amelynek árnyékában a lányokat kísérgettük. Most már kétgyermekes családapa vagyok, de képzeletben sokszor még mindig a régi székely lurkó...

FÁBIÁN MATILD, Sepsiszentgyörgy. Havonta 3,57 lejt fizetünk zöld­övezet-karbantartás címen, de tömbházunk környékén – Andrei Şaguna utca 17. – a bokrokat mindeddig nem vágták vissza, mostanra úgy elnőttek, hogy méteresnél is magasabbak már, járni alig lehet tőlük. Szóvá tettük a helyzetet a lakótársulásnál is, ahol azt válaszolták: ugyan volna, ki levágja, de nincs, ki összetakarítsa. A városvezetésnek ezekkel a gondokkal is foglalkoznia kellene, s ha fent, Szemerján volt ember az erdőben favágásra, erre a munkára miért nem kerül senki? Annyi a tekergő ember a városban, mégis a diákokkal szedetik össze a szemetet, a hulladékot... Hol vannak azok, akik szociális segélyt kapnak, ők mit csinálnak?



