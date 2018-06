Idén sem lesz fürdőzés a baróti strandon?

Az évtizedekig elhanyagolt strand felújítása hosszú politikai csatározást követően valósult meg. Az RMDSZ-es tanácstagok amellett törtek lándzsát, hogy mindenképp vegyenek részt A borvíz útja programban, s feltétel nélkül vessék magukat alá a megyei tanács akaratának; az azóta leváltott polgármester, Nagy István és hívei pedig azt szerették volna, ha máshol (Bibarcfalván) és másként (ne fürdőház, park és borvízkóstoló épüljön, hanem az egykor virágzó strand újuljon meg) valósul meg a beruházás.

Aztán mindenki egyformán nyert és veszített: Barót nem visszakozott, tagja maradt a pályázatnak, és Bibarcfava helyett a város régi strandját korszerűsítették, ám elmaradt a fürdőház és minden hozzá tartozó elképzelés kivitelezése.

A strand a megyei tanácstól 2013 januárjában került vissza Baróthoz – kérésükre ideiglenes jelleggel kapták meg a tulajdonjogot –, az első fürdőzőknek mégis egészen július közepéig várniuk kellett, amíg birtokukba vehették a kóborral borított, modern víztisztító berendezéssel ellátott nagymedencét, a gyermekeknek szánt kismedencét és a jóformán teljes egészében újjáépített öltözőket.

A késésre mindig volt több magyarázat is: hiánycikk az úszómester, nem érkeztek még meg a jegyek, zavaros a víz, lassan telik a medence... A nem éppen megfelelő körülmények ellenére a strand meglehetős népszerűségre tett szert: a látogatók száma a hétköznapokban is száz környékén mozgott, azaz várható lett volna, hogy a következő évtől nagyobb odafigyelésben részesíti a városvezetés, de nem így lett: 2014-ben csak augusztus 2-án nyitotta meg kapuit. A következő tavasszal a baróti tanács nem hivatalos formában tárgyalta a strand sorsát. Demeter Zoltán RMDSZ-es tanácstag felvetette, annak kezelését bízzák az Aquasic Közösségek Közti Társulásra. Érvelése szerint a város számára csak nyűg a fürdő, kézenfekvő megoldás lenne tehát, ha A borvíz útja programban elkészült létesítményeket igazgató társulás látná el a feladatot. Nagy István MPP-s és Szép Béla EMNP-s tanácstag is a javaslat ellen szólalt fel – előbbi a megye központosító politikáját látta benne, utóbbi szerint a városházának nem jelenthet gondot a fürdő néhány hónapig tartó nyitvatartásának megszervezése –, rá­adásul Lázár-Kiss Barna András polgármester sem támogatta, így többet nem is került szóba Demeter elképzelése. A fürdőidény abban az évben is későn, július közepén vette kezdetét. A városvezető magyarázata szerint azért csúsztak meg vele, mert a vízszűrő tisztítása nem ment egyszerűen, háromszor is el kellett végezniük a feladatot, ami miatt a medence feltöltését is halasztaniuk kellett.

2016. július 7-én arról számoltunk be, hogy napok kérdése, mikor nyílik a strand, majd alig telt el egy bő hónap, augusztus 18-án már arról írtunk, hogy ideiglenes jelleggel bezárni kényszerültek. A város alpolgármestere, Szakács László szerint a klórozóberendezéssel volt gond, a szükséges alkatrész beszerzése ment nehézkesen, s egyúttal cáfolta azt a hírt, amely szerint a közegészségügyi igazgatóság nem volt elégedett az ellenőrzésekor talált körülményekkel.

Tavaly június elején a polgármester még úgy nyilatkozott, a létesítmény jól átvészelte a telet, különösebb felújításra nem lesz szükség, úgy vélte, két-három héten belül a csobbanni vágyók csobbanhatnak.

„A pumpák és szűrők rendben vannak, meszelni sem kell, a kerítés jó, már egyszer kaszáltak, és a héten másodszor is elvégzik a tereprendezést. A medencét még ki kell tisztítani, majd fel kell tölteni, s akkor elvileg nincs akadálya a strandnyitásnak. Én azt szeretném, ha legkésőbb már e hónap vége előtt strandolni lehetne Baróton” – mondotta. A polgármester számításaiba valami hiba csúszott, mert nemhogy a folyó hónap, de még a következő hónapok végén sem lehetett fürdőzni Baróton – az egész idény kimaradt.

Idén a május végén tartott rendkívüli tanácsülésen Dimény László néppárti tanácstag kérdezett rá arra, várható-e valami újdonság a baróti strand helyzetét illetően. Lázár-Kiss Barna András polgármester félszájjal csak annyit válaszolt, még nem tudni, mi lesz a strand sorsa. Annyi bizonyos – mondta –, hogy várhatóan most is nehezen fognak fürdőmestert találni. „Akkor bár egy kaszamestert küldjenek le a strandhoz, mert méteres a fű” – replikázott Dimény.

Ottjártunkkor megbizonyosodhattunk arról, hogy kaszamesterből nem szenved hiányt a város: a füvet frissen levágva és összeszedetlenül találtuk. Diménynek igaza volt abban is, hogy a strand igencsak rontja a városképet: a medencét félig fedi a szakadt kóbor, az épület pedig penészfoltos. Minden bizonnyal több gondot kellene ráfordítani ahhoz, hogy a városnak ne szégyenfoltja, hanem dísze legyen.