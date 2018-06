Játszóterekért bírságolt a fogyasztóvédelem

Mircea Diacon, a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetője sajtóközleményben számolt be az intézmény májusi tevékenységéről. Többek között játszótereken találtak szabálytalanságokat, írja, és többeket megbírságoltak, a legsúlyosabban Sepsiszentgyörgy önkormányzatát. Czimbalmos-Kozma Csaba városmenedzser érdeklődésünkre kifejtette: a fogyasztóvédelem évek óta piszkálódik, ők meg teszik a dolgukat.

A fogyasztóvédelmi hivatal 194 ellenőrzést végzett az elmúlt hónapban, ezek közül 18-at játszótereken, 16 esetben szabálytalanságokat észlelt, ezért 18 bírságot rótt ki 28 800 lej összértékben, a baróti polgármesteri hivatalt figyelmeztetésben részesítette. A játszóterek használatát betiltották.

Közlik, hogy három sepsiszentgyörgyi játszótérnek, továbbá a papolci iskolai, valamint a zágoni és nagybaconi óvodai játszótérnek nincs működési engedélye, ezért összesen 8000 lejre bírságoltak. Továbbá összesen 9200 lejre bírságoltak Nagybaconban, Zágonban, Gelencén, Sepsiszentgyörgyön és Baró­ton, mert nincs kihelyezve tábla, amely jelezné a játszótér megnevezését, működtetőjét, az engedély számát.

Diacon közli, hogy azért is bírságoltak, mert a játszótereken nem írták ki jól láthatóan, milyen berendezés található, annak mi a sorszáma, gyártási éve, gyártója vagy importőre a cég teljes nevével, címével, elérhetőségével, a berendezés műszaki mutatóit, sebességét, a használók életkorát, számát, maximális súlyát.

Ilyen szabálysértésért 200, illetve 2000 lejre bírságolták a papolci és gelencei iskolát, a nagybaconi, uzoni és zágoni óvodát, Bodzaforduló és Kézdivásárhely önkormányzatát, továbbá Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalát 5000 lejre. Diacon jelzi még, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzatát 2014 és 2018 között 12-szer bírságolták meg 135 ezer lej összértékben.

Czimbalmos-Kozma Csaba, Sepsiszentgyörgy városmenedzsere érdeklődésünkre elmondta, a fogyasztóvédő eleve rosszindulattal viselkedik velük szemben, eltúlozza a dolgokat, a kákán is a csomót keresi. Igen, többször bírságolta meg a várost azért, mert nincsenek bekerítve a játszóterek, és azért is, mert nem írták ki a hintára, hogy az hinta. Egyes játszótereket már bekerítettek, másokra a kerítést megrendelték, úgyszintén a különböző táblákat is, a következő évekre megvan a feladat, két-három ember azzal foglalkozik, hogy ellenőrzi a közel félszáz játszóteret, kicseréli a nem megfelelő alkatrészeket. Örvendenek, hogy működőképesek a játszóterek, közben kifizetik a bírságokat a piszkálódásokra, és teszik a dolgukat.