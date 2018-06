A miniszter úgy véli: nincs meg „a törvényi ernyő” ahhoz, hogy minisztériumi rendelettel hozzák létre az iskolát, ahogy azt korábban az RMDSZ szorgalmazta. Megjegyezte: tárgyalások folynak arról, hogy sürgősségi kormányrendelettel rendezzék az ügyet, és várják az igazságügyi minisztérium álláspontját. Tekintve, hogy a marosvásárhelyi önkormányzat több éve nem hozott határozatot az iskolahálózatáról, a minisztériumnak van erre lehetősége, de ez erősen behatárolt; Popa szerint e tekintetben hiányos a törvényi háttér. A miniszter a Római Katolikus Gimnázium ügyét elkülönítve tárgyalná az iskolahálózat kérdésétől.

Kelemen Hunor elmondta: csütörtök reggel Navracsics Tiborral és Valentin Popával tárgyaltak a magyar nyelvű oktatás marosvásárhelyi gondjairól, és úgy látja, a kormányzat eltökélt szándéka, hogy a 2018–2019-es tanévre megoldja a katolikus iskola ügyét. „Találtunk olyan törvényes megoldást, amelyet ha végigviszünk, az iskolának a következő tanévben működnie kell” – jelentette ki. Hozzátette: a megszüntetett katolikus iskola diákjai a román tanügyi rendszerben vannak, így is, úgy is finanszírozni kell az oktatásukat. Kérdésre válaszolva azt is elmondta: a minisztériumi apparátus gördít adminisztratív akadályokat a rendezés útjába.

Navracsics Tibor arról beszélt, hogy az EU számára fontos a kisebbségi oktatás, hiszen a statisztikai adatok azt mutatják, hogy minden oktatási rendszerben a kisebbségi csoportok jelentik a gyenge pontot. Ezeknek számos hátránnyal kell megküzdeniük. „A kisebbségi oktatás nehézségeinek a megoldása nemcsak a kisebbségi közösségek, hanem a többségi társadalom problémája is” – szögezte le.