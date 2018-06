Valentin Popa a Kelemen Hunorral és Navracsics Tiborral tartott közös sajtótájékoztatón kijelentette: a két egyetem szenátusa döntött az egyesülésről, és a miniszter véleménye nem befolyásolhatja az egyetemi autonómia elvét. Azt a reményét is megemlítette azonban, hogy nem lesznek szociális feszültségek az egyetemegyesítés kapcsán. Újságírói kérdésre, hogy az egyetemi autonómia felülírja-e az oktatási törvény előírásait, Valentin Popa nemmel válaszolt. Hozzátette azonban, hogy az oktatási törvény csak javasolja, nem írja elő, hogy a multikulturális egyetemeken önálló struktúrákba kell szervezni az egyes nyelveken zajló oktatást.

Kelemen Hunor úgy vélekedett: ha már a magyar tagozat akarata ellenére a MOGYE bekebelezi a Petru Maior Egyetemet, akkor ez új helyzetet teremt, és reményét fejezte ki, hogy ebben az új helyzetben a magyar közösség előre tud lépni oktatási jogainak érvényesítése terén. Kijelentette: ha a multikulturális egyetemként meghatározott MOGYE bekebelezi a román tannyelvű Petru Maior Egyetemet, induljon magyar nyelvű oktatás a bekebelezett egyetem által működtetett szakokon is.

Erre a felvetésre a miniszter kijelentette: nem szólhat bele az új intézmény felépítésébe, erről az egyetem szenátusának kell majd döntenie. Arra a kérdésre, hogy részt vesz-e a román állam a magyar állam által fenntartott Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (amely az anyanyelvű műszaki képzés hiányát próbálja pótolni Romániában) fenntartásában, Popa a műszaki oktatás fontosságát hangsúlyozta, ugyanakkor kijelentette, hogy eddig nem került szóba a magánegyetemek állami támogatása.

Navracsics Tibor a sajtótájékoztatót megelőző kulturális fórumon válaszolt a MOGYE-vel kapcsolatos kérdésre. Kijelentette, levelet írt a korábbi román miniszternek, de az oktatásért is felelős biztosként ennél többet nem tehet, mert nincs hatásköre beleszólni a tagállamok oktatáspolitikájába. Így fogalmazott: „A jószolgálati közvetítésnél többet nem tudok tenni, de erre készen állok.”