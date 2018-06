PLUSZJÁRANDÓSÁG ÖNKORMÁNYZATI VEZETŐKNEK IS. Jóváhagyta szerdán a közigazgatási törvénykönyv kidolgozásával megbízott parlamenti különbizottság azt a javaslatot, amelynek értelmében az öregségi nyugdíj mellett pluszjárandóságban részesülnének a polgármesterek, alpolgármesterek, megyeitanács-elnökök és -alelnökök, ha ebben a minőségükben nem született ellenük jogerős bírósági ítélet korrupciós bűncselekmény miatt. A rendelkezés az 1992-től kezdődően megválasztott elöljárókra lenne érvényes. A járandóságot az öregségi nyugdíj odaítélésének dátumától folyósítanák azoknak az elöljáróknak, akiknek lejárt a mandátumuk, és nem vállalnak újabb megbízatást. (Agerpres)

FELÉBREDT AZ ADÓHIVATAL. Összesen 14–15 milliárd lejes adóhátralékot halmoztak fel román állampolgárok az elmúlt öt évben, zömmel jövedelemadójuk, egészségbiztosításuk vagy a közlekedési bírságok be nem fizetése miatt. Az állami adó- és pénzügyi hivatal nemrég közzétett szégyenlistáján 11 131 névszerepel, köztük ismertek is vannak, például Victor Cior­bea ombudsman, Robert Negoiţă, Adriean Videanu, Marian Vanghelie bukaresti polgármesterek, Dorin Cocoş üzletember (Elena Udrea volt férje). Ciorbea, aki havi 12 000 lejt kap jelenlegi állásában, feleségével együtt összesen 560 697 lejjel tartozik az államnak. A legnagyobb összeggel, 238 millió lejjel Robert Negoi­ţă, Bukarest 3. kerületének polgármestere tartozik, aki ebből 5,7 millió lejt nem ismer el. Vannak még többmilliós és több százezres elmaradások is, amelyeket az adóhivatal most megpróbál behajtani. Jövő márciusig kapnak haladékot az adósok, aki azonban még idén kifizeti minden tartozását, valamilyen kedvezményt kap. A pénzt azért akarják ilyen hirtelen behajtani, hogy az állami költségvetési hiányt 3 százalék alatt tartsák, no meg azért is, mert ötévesnél régebbi adósságot már nem lehet követelni. Az államnak mintegy 500 cég is tartozik bő 13 milliárd lejjel, ezek ellen még nem lépnek fel. (Adevărul)