Barbecue-hétvége Sepsiszentgyörgyön

Gasztronómiai különlegességek, minőségi termékek, helyi ízek kavalkádja, családi programok sokasága és koncertek várják az érdeklődőket a hétvégén Sepsiszentgyörgy központjában zajló I. Transylvanian BBQ Festival és AgroFeszten. Ma a fesztivál egyik kiemelt pillanatának, az idén 50 éves Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola év végi ünnepi műsorának lehetnek részesei a kikapcsolódni vágyók. Az eseményre Tüzes Csilla tanítványai dzsessz­balett-programmal készülnek, míg Éltes Áron, Kelemen Szilárd, Könczei Csaba, Gáspár Csaba, Ráduly Zsófia, Ticușan János, Musáth Gyula diákjai számos hangszert szólaltatnak meg. Színpadra lépnek Szilágyi Herbert Zsolt ének szakos tanítványai is. A Rodica Bo­ieru, Daniel Neagoe által felkészített gyerekek román néptáncokat mutatnak be, fellép a Művészeti és Népiskola két zenekara és a Lunar Acoustic és a Spam! együttes is. 17 órától kezdetét veszi a BBQ verseny, a csapatok nekilátnak a többórás megmérettetésnek. 18 órától a színpadon fellép a Moldovai Köztársaságból érkező Vatra néptáncegyüttes, 20 órától a blues- és rockzenét játszó kézdivásárhelyi Exit Rock Band zenekar. A programot 21 órától a román popzene egyik sztárja, Anda Adam zárja koncertjével.

Vasárnap családi rendezvényre várják a kicsiket és nagyokat, az AgroSic Közösségek Közti Társulás által rendezett AgroFeszten. Az étfalvi fúvószenekar felvonulását és a negyedik alkalommal megszervezett Veterán Mezőgazdászok Találkozóját követően idén is egész napos programokkal várják az állatbarátokat. Lesz állatsimogató, az érdeklődők megismerhetik, hogy milyen az élet az esztenán, betekintést nyerhetnek a juhsajtkészítés fortélyaiba. Megtudhatják, hogyan történik a szarvasmarha gondozása, a gyerekek kipróbálhatják a traktorvezetést, de bemutatják a tehénfejési módokat és lesz tejkóstoló, valamint kutyaügyességi bemutató is. A délutáni órákban sor kerül a kicsik által a Kedvenc háziállatom rajzversenyre beküldött pályamunkák díjazására.

A vasárnap esti szórakoztató műsorok között szerepel a Mesehetes zenekar koncertje, 19.30–20 óráig az I. Transylvanian BBQ verseny díjazása. A programsorozat a Koszika & The HotShots zenekar koncertjével ér véget.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 11 órától Jönnek a kacsák magyar szinkronnal; 11.15-től Kutyaparádé román szinkronnal; 12.45-től Magyar népmesék; 14.15-től Gombos Jim és Lukács, a masiniszta román szinkronnal; 16.15-től Bűbáj herceg és a nagy varázslat román szinkronnal; 16.30-tól Foxtrot román felirattal; 18-tól Könyvklub magyar szinkronnal; 18.45 órától Valami Amerika 3. román felirattal; 20.15-tól Jurassic World: Bukott birodalom román felirattal; 21 órától Egy lélegzetnyire román felirattal. Vasárnap: 11 órától Jönnek a kacsák magyar szinkronnal; 11.15-től Kutyaparádé román szinkronnal; 12.45-től Mesék Mátyás királyról; 14.15-től Bűbáj herceg és a nagy varázslat román szinkronnal; 14.30-tól Egy lélegzetnyire magyar szinkronnal; 16 órától Gombos Jim és Lukács, a masiniszta román szinkronnal; 16.30-tól Vissza a gyökerekhez román felirattal; 18 órától Jurassic World: Bukott birodalom magyar szinkronnal; 18.45-től Foxtrot román felirattal; 20.30-tól Könyvklub román felirattal; 21 órától Valami Amerika 3. román felirattal.

Zene

Hangverseny. Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet park zenepavilonjában vasárnap 12.30-től hangversenyezik az étfalvi Szászband Fúvószenekar. Irányító: Szász Róbert.

Mozart. Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatt június 11-én, hétfőn 19 órától az Árkosi Kulturális Központ Bástya Termében négy Mozart-szonáta hangzik el a brassói Transilvania Tudományegyetem zenetagozata tanárai előadásában. Előadók: Alina Maria Nauncef (hegedű), Elena – Mihaela Manafu (zongora).

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház június 12-én, kedden 18 órától bemutatja a Bálna Béla című tengeri történetet. A bemutatót követően június 14-én, csütörtökön 18 órától játsszák a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Jegyet váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért, előfoglalás a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon. A helyek száma korlátozott!

A kulturális sokszínűség napja

Kovásznán a művelődési központban ma 10 órától hetedszer szervezik meg a a Juventus Színházi Fesztivált mint kiemelt kulturális programot Kovászna Város Tanácsának támogatásával. Az előadásokra a belépés ingyenes. A program: 10 órától ünnepi megnyitó, 10.30-tól előadások: a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor diákszínpad – Karinthy Frigyes: A teknősbéka, rendezte: Molnár János; a segesvári tanulók klubja Carpe diem csoportja – Felixandra, rendezte: Mihai Marcel Soneriu; a kovásznai Alter ego színjátszó csoport – Vlad Dobroiu: Túl a vörös függönyön, rendezte: Bajkuj Mihaela; a kovásznai Gerhások csapata – Johann Wolfgang von Goethe: Erlkönig, rendezte: Sarkadi Tünde; a kovásznai Minicinis színjátszó csoport – John Cariani: Almost, Maine, rendezte: Alice Nicolae.

Jótékonysági vásár

A LAB (Életmentő Kupakok Egyesület) az ILLISZ közreműködésével hétvégén jótékonysági vásárt szervez a beteg gyerekek megsegítésére az illyefalvi számvevőszék épületében, ismertebb nevén az ILLISZ-házban. A LAB egyesület nagyon sok beteg gyermeknek segít, hisz bennük van a jövő! Szeretettel várnak minden jótékonykodót ma 10–17 óráig, vasárnap 12–17 óráig.

Képernyő

M1. A Kárpát expressz rovatban vasárnap 14.35-től a Puskás Attilával készült interjú első részét sugározzák.

Megyei önkéntes tűzoltóverseny Csernátonban

Vasárnap Csernátonban tartják a 104. Megyei önkéntes tűzoltóversenyt. A megnyitóra 9 órától kerül sor, 10–14 óra között zajlik a megmérettetés, 14.30 körül várható a díjkiosztás. Az esemény helyszíne az alsócsernátoni futballpálya.

Röviden

Ivóvíz. Június 11-én, hétfőn 8–17 óráig javítás miatt felfüggesztik az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a László Ferenc és a Táncsics Mihály utcában, a Vasile Goldiș utcában a László Ferenc és a Táncsics Mihály utca közötti szakaszon, valamint a Mihai Viteazul Kollégiumban.

Keresztény filmklub. A sepsiszentgyörgyi Keresztény filmklub az unitárius egyház tanácstermében hétfőn 19 órakor vetíti a soron következő filmet, amelyre várnak minden érdeklődőt.

Ügyelet

Gyógyszertár. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig ma és vasárnap az 1918. december 1. úti Adonis (0267 324 903); Kézdivásárhelyen hétvégén a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fogászat. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap a Sport utca 3/1/I./1 alatti Oral Care fogászati rendelőben 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1 szám alatt éjjel-nappal (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.