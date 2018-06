Kárpátalja jutott a londoni CONIFA labdarúgó-világbajnokság döntőjébe, miután csütörtök este kihasználta az esélyesebb félnek számító, több gólhelyzetet is elpuskázó székely válogatott hibáit, és 4–2 arányban diadalmaskodott.

A kezdő sípszó előtt a szurkolók elénekelték a magyar és székely himnuszt, majd a gólhelyzetekben gazdag, színvonalas mérkőzés alatt is lelkesen biztatták kedvenceiket, többször is zúgott a „Játszik a csapat”.

A meccs székely mezőnyfölénnyel kezdődött, viszont Kárpátalja a 22. percben megszerezhette volna a vezetést, miután az FK Csíkszereda kapusa, Nagy Barna a büntetőterületen belül eladta a labdát, a csatár próbálkozását pedig Csizmadia Csaba mentette szögletre a gólvonalról. Ezt követően magára talált a kárpátaljai együttes, és a 36. percben Toma György egy kiváló cselsorozattal átverte a védőket, és Nagy mellett a kapuba gurított (0–1). Nem sokkal később egyenlíthetett volna Székelyföld, hiszen Fülöp István ellen szabálytalankodtak a tizenhatos vonalon belül, a játékvezető tizenegyest ítélt. A Sepsi OSK középpályása végezhette el a büntetőrúgást, azonban klubtársa, Fejér Béla bravúrral hárította a lövést.

A szünet után a székely labdarúgók többet birtokolták a labdát, viszont a játék képével ellentétben ismét Kárpátalja szerzett gólt: az 57. percben Toma távoli lövésénél hibázott Nagy, így székely középkezdés következett (0–2). A folytatásban a kárpátaljai csapat újabb hibát követően növelte előnyét, a 73. percben Fülöp István elveszítette a labdát, majd késve próbálta visszaszerezni, a büntetőterületen belüli belépője szabálytalan volt, így Kürti Gergely tizenegyesből volt eredményes (0–3). A mérkőzés még korántsem ért véget, hiszen Benkő-Bíró Norbert a 77. percben fejjel szépített, aztán a 79. percben Bajkó Barna lőtt hatalmas gólt tizennyolc méterről (2–3). Az egyenlítésért támadtak a székelyek, rengeteg lehetőséget kihagytak, a 90. percben pedig egy labdaszerzést követően Peres Csaba állította be a végeredményt (2–4).

Székelyföld többek között az egyéni hibák miatt nem jutott döntőbe, ám mind a döntőben, mind a harmadik helyért vívott mérkőzésen lesz magyar együttes a CONIFA-világbajnokságon. A másik elődöntőben Észak-Ciprus hátrányból fordítva 3–2 arányban legyőzte Padánia csapatát, így ma 17 órától Padánia–Székelyföld bronzmeccset, 20 órától pedig Észak-Ciprus–Kárpátalja finálét rendeznek. (miska)