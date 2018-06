Tüntetések hétvégéje

Tucatnyi más rendezvényen kívül szombaton tartják a Másság menetét, vagyis az LGBT-közösség hagyományos felvonulását (ezen a brit és a német nagykövet is részt vesz, sőt, beszédet is mond), és az Új Jobboldal A normalitás menete címen megszervezett ellentüntetését is, amelyekre – a résztvevők viszonylag alacsony száma ellenére – minden évben jelentős közrendvédelmi erőket mozgósít a főváros. A legnagyobb tömegre, mintegy 200–250 ezer résztvevőre számít a főpolgármesteri hivatal az SZDP tüntetésén. A kormánypárti demonstrációra a vidéki résztvevők többsége buszokkal és személygépkocsikkal érkezik Bukarestbe. A tavaly február óta civil tüntetések helyszínévé vált Győzelem téren, a kormánypalota előtt már két napja lezárták a felszíni parkolókat, hogy felállítsák a színpadot és kivetítőket a nagygyűlés szónokai számára. Az ellenzéki pártok tiltakozása közepette a parlament házbizottsága azt is megszavazta, hogy az SZDP vidékről érkező buszainak százai szombaton igénybe vehessék a (világ második legnagyobb középületének számító) parlament parkolóit. Helikopterről is figyelik a forgalmat szombaton a fővárosban és környékén. A kormányellenes civil szervezetek is utcára szólították híveiket, de végül a provokációktól tartva, a Korrupció öl elnevezésű Facebook-csoport bejelentette, hogy a korrupcióellenes főügyész menesztését elrendelő alkotmánybírósági döntés miatt meghirdetett tüntetést nem szombaton, hanem vasárnap tartják meg.