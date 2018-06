Hogyan szervezzünk tüntetést

A tavaly téli nagy ellenzéki tömegmegmozdulások óta szeretnék megmutatni, hogy az ő támogatótáboruk is jelentős, többször, több témában is hirdettek már tüntetést – leggyakrabban egymillió ember toborzását emlegették –, ám a valós, nagy felvonulás eddig ilyen-olyan okok miatt elmaradt. A múlt év februárjában félmillióban csúcsosodott a szociáldemokrata igazságügyi reformok ellen tiltakozók száma, Dragneaék szerényebbek, 250–300 ezer felvonulót ígérnek ma estére.

Csakhogy ennyi embert összeszedni nem könnyű. Tavaly a felháborodás vitte az utcára az embereket, most még a legfanatikusabb SZDP-hívek sem értik pontosan, miért várják őket a Győzelem térre. Összevissza nyilatkoznak vezetőik is, Niculae Bădălău szenátor például egyértelműen megfogalmazta, mégsem lehet, hogy mindenféle független intézmények azt csinálnak, amit akarnak, és nekik (a hatalom birtokosainak) ebbe nincs beleszólásuk, így meg kell reformálni mindet. A hős pártvezér, Dragnea kitart amellett, hogy ez nem pártrendezvény, csupán véletlen, hogy pártvonalon érkeznek az utasítások: kinek, hány emberrel kell felvonulnia, mibe legyenek felöltözve, hogyan világítsanak telefonjukkal stb.

A készülődés hatalmas, és az elmúlt napokban az is kiderült, pénzt, paripát, fegyvert nem sajnál az SZDP, csak nehogy kudarcot valljon. Sorra érkeznek a jelzések, főleg vidéken, mindent megpróbálnak a helyi kiskirályok, polgármesterek, intézményvezetők, hogy teljesíteni tudják a „normát”. Egy civil szervezet honlapot indított, ahová várják az erőszakos toborzásról szóló jelzéseket, és érkeznek is azok, megállíthatatlanul, az ország minden szegletéből. Van, ahol kirúgással fenyegetik az alkalmazottakat, van, ahol pénzzel, étellel-itallal csábítják. Igen széles a paletta, akad, ahol csak egy zacskónyi elemózsiát ígérnek, máshol ebédet, vacsorát, és 100–150–250 lejt, minden bizonnyal attól függően, mekkora az erre szánt keret. Az iskolaigazgatóknak, tanároknak éppen erre a hétvégére szerveznek továbbképzést, így nemcsak útjuk, de szállásuk, napidíjuk is biztosított, és a minisztérium költségvetéséből fedezhető. Vannak polgármesterek, akik engedékenyebbek, beérik azzal, hogy aki nem tud menni, küld maga helyett valakit, de a hírek szerint akadt, aki kénytelen volt felmondani, mert nem engedték volna el gyermeke esküvőjére.

Keményen dolgozik hát az SZDP teljes apparátusa, legutóbb a választásokkor volt ekkora pezsgés a pártban. Bukarestbe vonzanák összes hívüket és azokat is, akik érdekből, kényszerből sodródtak melléjük. Tavaly télen méltóságteljes, emelkedett hangulatú, megrendítő tömeget felvonultató tüntetéseket láthattunk a Győzelem téren, ma este megtapasztalhatjuk, milyen az, amikor Dragnea és bandája szólítja (kényszeríti?) utcára híveit saját hatalmuk megerősítéséért.

Borítékolható: nagy lesz a különbség.