Az egyesületet vezető Bács Emese kifejtette, azok számára kívánnak vidám napokat szervezni, maradandó élményt biztosítani, akik családjában gyakran élelemre is alig futja, ezért a táborozás lehetősége számukra valósággá vált álom – fogalmazott. A 6–13 évesek korcsoportjába tartozó táborlakókat Mikóújfaluból, Maksáról, Szépmezőről, Kilyénből, Sepsibükszádról, Nagybaconból, Magyarhermányból, Száldobosról és Barótról hívták meg az ötnapos, díjmentes üdülésre. A felmerülő költségeket – szállítás, szállás, étkezés, elsősegély-csomagok, játékok és egyéb, a táborozás idején szükséges kellékek, például az elsősegély-csomagok is – a civil szervezet adományokból kívánja fedezni, ennek érdekében jótékonysági vásárt szerveznek a következő időszakban Illyefalván, valamint Nagybaconban is.

Partnereik támogatásával egy másik akció keretében a szükséges alapélelmiszereket, édességeket tervezik összegyűjteni, emellett a gyermeknapi tombola eredményeként befolyt összeget is az érintett gyermekek javára fordítják.

Különféle felajánlások már érkeztek, egy vállalkozó például háromnapi kenyéradaggal járul hozzá a tábor sikeréhez, de szükség van még egyebek mellett sajtfélékre, konzervekre, margarinra, kakaóra, kekszre, nápolyira, gyümölcsre is. Megoldandó kérdés a gyermekek szállítása, Bács Emese azt reméli, találnak olyan vállalkozót, aki ebben is segítségükre lesz. Hangsúlyozta, mint megannyi alkalommal korábban, ezúttal is civilek fognak össze nehéz helyzetben lévők támogatására, ki-ki azzal segít, amivel és amennyivel tud, hogy ezeknek a gyermekeknek néhány önfeledt napot ajándékozzanak. Adományokat, felajánlásokat továbbra is szívesen fogadnak az alapítvány számlaszámára – L. A. B. Életmentő Kupakok Egyesület, RO71 RNCB 0124 1534 8820 0001 (lej) –, aki pedig élelmiszerrel, egyéb szükséges dolgokkal segítene, a szervezet Facebook-oldalán jelezheti szándékát.