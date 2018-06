Kovásznai színjátszók a Mikóban

Az első előadás, Sütő András Vidám siratója után, Tamási-sorozat következett: Vitéz lélek, Csalóka szivárvány, Boldog nyárfalevél és legutóbb a Hullámzó vőlegény – mondta az elnök. Idén három tervüket is támogatja Kovászna Megye Tanácsa: többek között egy új színdarab előállítására, három előadást feltételező szórványturnéra (Déván, Hunyadon és a magyarországi Békésen) kaptak pénzt. Egy sportpályázatuk is sikeres volt, így idén is megrendezésre kerül a Pokolsár-kupa sakkverseny. „Nagy megelégedésünkre sportrendezvényünket egyre többen látogatják, gasztronómiai rendezvényünk is kinőtte magát, gondolok itt a Zakuszka-fesztiválra. Főfoglalkozásunk a színjátszás marad, egyre nagyobb közönségnek örvendünk. Jól működik szórványprogramunk, különböző színművekkel megfordultunk már Partiumban, Szilágyságban és Barcaságban. Négyfaluban szerepelhettünk a legnagyobb közönség előtt, közel háromszázan követték előadásunkat” – számolt be Berecki.

A munka folytatódik, készülőfélben van a Tündöklő Jeromos, a rendezői munkát ez alkalommal is Gazda József tanár vállalta. A rendező így vallott a Hullámzó vőlegény című háromfelvonásos színműről: „Erkölcsi dráma, Tamási minden művére jellemző a mély tartalom, ő soha nem szórakoztatni akar, akkor vesz tollat a kezébe, ha valamin rágódik, vívódik, amit el kell mondania a kor emberének. Ezt teszi a Hullámzó vőlegény című drámájával is. Üzen nekünk. Azt üzeni, hogy a művészet küldetés, aki ezt a küldetést, a tehetséget megkapta, nem válthatja aprópénzre. Tamási színháza sokféle gazdagsággal tölt el. Szépen megrajzoltak a figurák, csodálatos a nyelv, mely néha lebegően könnyed, máskor veretesen súlyos, s ezáltal is üzen.” Klasszikus darab, amiből nem vettek el, és nem tettek hozzá, úgy van, ahogy a szerző megálmodta és Gazda József megrendezte – összegzett Berecki.