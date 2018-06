Fesztiválokon a szentgyörgyi társulatok

A Tamási Áron Színház a Bocsárdi László által rendezett Alice és a Sardar Tagirovsky által rendezett Chioggiai csetepaté című előadásokkal vesz részt a Kisvárdai Színházi Fesztiválon. Az idén harmincadik alkalommal szervezett jubileumi találkozónak díszvendége a Tamási Áron Színház, élén Bocsárdi László igazgató-főrendezővel, akinek művészi pályáját egy kiállítás is bemutatja majd a rendezvényen.

Az Alice című produkció díszmeghívott előadásként külső helyszínen, a Debreceni Csokonai Színház színpadán kerül bemutatásra június 21-én, a Chioggiai csetepatét június 23-án versenyelőadásként a Művészetek Házában tekintheti meg a fesztivál közönsége.

Ma Târgoviştére utazik az M Stúdió Mozgásszínház, hogy részt vegyen a Babel Nemzetközi Színházi Fesztiválon. Ezen a seregszemlén két évvel korábban is fellépett a társulat a Tenger című előadással, idén pedig a To_R című produkciót hívták meg a szervezők. A Frenák Pál rendezésében készült előadást holnap a Tony Bulandra Színház nagytermében mutatja be az M Stúdió csapata.