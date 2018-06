A megmérettetésen fél-Ironman kategóriában negyvenöt sportoló nevezett be, közülük mindössze ketten nem teljesítették az 1,9 kilométer úszásból, 90 kilométer kerékpározásból és 21 kilométer futásból álló távot. A 28 éves sepsiszentgyörgyi triatlonista tavaly leginkább ázsiai versenyeken, fél- és teljes Ironman-viadalokon indult, idén nyáron viszont Európában is több helyszínen próbára teszi magát, kezdésnek a Belgiumban rendezett versenyt teljesítette kiváló eredménnyel. Riválisa, a belga Thibaut Do kerékpáron hatalmas előnyre tett szert, amit Deák az utolsó próbában már nem tudott behozni, viszont a harmadik helyen végző francia Fligny Arnaud Léa Joly előtt hét perccel hamarabb haladt át a célvonalon.

„Az ausztráliai időszak után újra Európában vagyok, a visszaköltözést egy belgiumi versennyel indítottam. Igazából az volt az első fontos versenyem ebben az évben, hiszen eddig egy Fülöp-szigeteki rövid távú viadalon vettem részt, ahol szétcsíptek a medúzák, így nem született érdemleges eredmény. A folytatásban Ausztráliában egy nehéz terepfutó megmérettetésen indultam, ahol különösebb elvárásom az eredményt illetően nem volt, inkább magamat tettem próbára.

Belgiumban már élesebb volt a helyzet, és sikerült a második helyen végeznem, aminek nagyon örülök” – mondta a vasember.

A triatlonista továbbá a versenykörülményekről beszélt, értékelte teljesítményét és a következő megmérettetéséről is elárult néhány részletet. A háromszéki sportolónak még időre van szüksége, hogy felvegye az európai hangulatot, hozzászokjon az időzónához és a levegőhöz.

„Az úszás egy kristálytiszta, a Szent Anna-tóhoz hasonlítható vízben történt, talán ezért is ment olyan jól, majd a kerékpározás során négy kört kellett teljesítenünk egy erre kijelölt pályán. Végig emelkedők és ereszkedők, valamint nagy kanyarok voltak, ami nagyon tetszett. Sajnos, nem tudtam verseny előtt végigmenni rajta, így technikailag az első két körben még nem éreztem a pályát teljes egészében, de a harmadik körre már belejöttem. A futás is hasonlóan nehéz terepen volt, de ez is jól sikerült. Volt pár apró hibám a versenyen, de még a szezon elején tartok, ugyanakkor az elmúlt két hét költözéssel és utazással telt, ennek tükrében még jobban örülök az eredménynek. Eddig is éreztem, de ebből a versenyből már biztosan látom, hogy a tavalyi hullámvölgyes év után jó úton járok” – nyilatkozta Deák Zsombor, aki legközelebb három hét múlva az osztrák Klagenfurtban áll rajthoz egy Ironman világkupán.

Eredmény, Ocean Lava Belgium: 1. Thibaut Do (Belgium) 4:42:00, 2. Deák Zsombor (Románia) 5:06:33, 3. Fligny Arnaud Léa Joly (Franciaország) 5:13:48. (miska)