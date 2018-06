Különösebb meglepetés nélkül zárultak a 2017–2018-as háromszéki amatőr kosárlabda-bajnokság elődöntőinek második mérkőzései, hiszen mindkét, a végső sikerre is esélyes csapat hozta a kötelező győzelmet, és összesítésben 2–0-s eredménnyel kvalifikálódtak a döntőben.

A címvédő Bad Boys 36 ponttal bizonyult jobbnak a Keleti-Kárpátok Múzeumánál, míg a Da Bomb valamivel szorosabb meccsen, de magabiztosan legyűrte a Háromszék alakulatát. A playout-körben a Rozsdás Csont 19 ponttal verte a No Stress csapatát, az Athlos ISK 26 ponttal kapott ki a Drink Teamtől, a Brassói Brașovia pedig játék nélkül gyűjtötte be a nyertesnek járó két pontot.

Az eredmények: Keleti-Kárpátok Múzeuma–Bad Boys 23–59, Da Bomb–Háromszék 57–43, No Stress–Rozsdás Csont 28–47, Brassói Brașovia–Bálványos 20–0, Athlos ISK–Drink Team 30–56.

Az alsóházi rájátszás rangsora:

1. Drink Team 10 10 742–810 29

2. Athlos ISK 7 13 771–1017 27

3. Rozsdás Csont 6 14 824–1017 26

4. Brașovia 5 15 647–1061 25

5. No Stress 3 17 698–924 23

6. Bálványos* 8 12 755–735 0

* kizárva

A pontvadászat mai mérkőzései (Mihai Viteazul Főgimnázium): Athlos ISK–Rozsdás Csont (17.30 óra), Drink Team–Brassói Brașovia (18.30 óra). A hétfői meccsek (Mikes Kelemen Líceum): Brassói Brașovia–No Stress (18 óra), Rozsdás Csont–Drink Team (19 óra), Da Bomb–Bad Boys (20 óra, a döntő első mérkőzése). (t)