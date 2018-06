Következő írásunk

Névjegykártyáján azt írja: medvepásztor. A világhálóra bepötyögtetve ezt a szót, csak egyetlen nevet ad ki. A Szin Jánosét. Akinek nemcsak foglalkozása, de életútja is különös: gazdag volt, szegény lett, és most boldogan él. És még boldogabb lenne, ha a székely ember gondolkodását meg tudná változtatni. Nem mindenben, de nem is akármiben – a medve megítélésében. Szin János szerint ugyanis Székelyföld legnagyobb gazdasági potenciálja éppenséggel a barnamedve, és ezt medvepásztori tevékenységével bizonyítja is.