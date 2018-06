Strandolás Sepsiszentgyörgyön

Idén korán, már június elsején megnyílt a sepsiszentgyörgyi strand (tavaly június 17-én rajtolt az idény), és az eltelt hétvégéken a hőségnek köszönhetően már ötszáz-hatszáz vendége is volt – tudtuk meg a létesítményt működtető Sepsi Rekreatív Rt. marketingigazgatójától. Igyártó Gabriella elmondta: hét közben még akkor is viszonylag kevesen járnak fürdeni, amikor süt a nap, a nyár még ezután, az iskolai vakáció beköszöntével kezdődik igazán.

Tavalyhoz képest nincs változás a kínálatban: öt medencében lehet hűsölni, pancsolni, a kisebb és a nagyobb gyermekek külön a számukra kialakított csúszdás tocsogókban örülhetnek a víznek, van élmény- és tanulómedence, a felnőtteknek, haladó úszóknak pedig az olimpiai méretű nagymedence nyújt alkalmat a lazításra. A szárazon sem csak napozni lehet: van röplabdapálya és természetesen büfé is.

A jegyárak valamennyit változtak: a teljes árú, egész napos belépő az idén is 20 lejbe kerül, a délutáni jegy (16 óra után) pedig 15 lejbe, ám a gyermekek, nyugdíjasok és fogyatékkal élők már egyformán 8 lejt fizetnek (a tavalyi 5–6 és 10 lej helyett), napozóágyat pedig már nem 5, hanem 8 lejért lehet bérelni. 14 éven aluli gyermekek magukra csak írásos szülői engedéllyel léphetnek be, 10 éven aluliaknak a csúszdák használatához is szülői jóváhagyásra van szükségük. A strand minden nap reggel tíz órától este 8 óráig működik.