A művészeti líceum másik arca

Tartalmas programsorozattal ünnepeltek tegnap a sepsiszentgyörgyi művészeti líceumban, ahol hagyományosan a tanév végén szerveznek iskolanapot. A vidám és közvetlen hangulatú rendezvényen bárki talált kedvére való tevékenységet, s még az időjárás is kedvezőre fordult, mire a tanoda udvara benépesült diákokkal, pedagógusokkal. A közelgő vakációra hangolódva, ezúttal is néma maradt a csengő, és tanórákat sem tartottak, jó alkalmat teremtve ezáltal, hogy a hétköznapoktól eltérő, más arcát is megmutathassa az oktatási intézmény.

Tegnap délelőtt koszorúzással és az iskola névadójára való emlékezéssel indult az iskolanap, a szervezők ugyanis fontosnak tartják, hogy nemzedékről nemzedékre tudatosuljon a diákokban, ki volt Plugor Sándor. Aztán benépesült az iskolaudvar, itt zajlott ugyanis az egész napot kitöltő ünnepség jelentős része: sportvetélkedők és mérkőzések mellett kiállítás, amely az Andrei Mureșanu színházzal közös program idején született alkotásokat szemléltette, arc- és falfestés, kincsvadászat, tánc és a sokak által várt vásár, ahol az osztályok kínálták saját készítésű portékáikat. A felhozatal pedig igazán bőséges és változatos volt, apróságok, játékok, ékszerek, oktatási segédanyagok mellett többen házi, jéggel hűtött üdítőkkel készültek, harapnivaló gyanánt pedig ízletes gyümölcssaláta, bögresüti, zsíros kenyér és muffin, különféle sütemények, házi csoki sorakozott az asztalokon, egy hatodikos diáklány pedig olyan csodás darázsfészket sütött, hogy percek alatt felvásárolták az éhes diákok, tanárok. Érdekes előadás zajlott a multimédiás teremben, ahol huszár- és honvédhagyományokat, a témához kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat ismertették a meghívott huszárok. Emellett koncertmaraton, táncház és búcsúfocimeccs is színesítette az iskolanapot, amelyre évről évre visszatérnek az egykori növendékek, tanárok is.

Sebestyén-Lázár Enikő intézményvezető lapunknak elmondta, fontosnak tartják, hogy a tanulás mellett arra is lehetőséget teremtsenek, hogy diákok, pedagógusok együtt szórakozzanak, ünnepeljenek, legyen egy olyan nap is, amely arról szól, hogy jól érzik magukat, kikapcsolódnak az iskolában. Egyébként azt tapasztalják, egyre népszerűbb, keresettebb a művészeti oktatás, példaként megjegyezte, mintegy száz külsős diák jelentkezett a képességvizsgákra, ők a következő tanévtől a művészetiben szeretnék folytatni tanulmányaikat.