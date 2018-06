Háromszéki lovas napok Nyujtódon

Az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület szombaton és vasárnap második alkalommal szervezi meg Nyujtódon a Háromszéki lovas napokat. A rendezvényről a két főszervező, Ugron Attila és Ugron-Fejér Orsolya számolt be lapunknak.

A kétnapos program szombaton 14 órakor regisztrációval kezdődik, 15 órakor kerül sor az ünnepélyes megnyitóra, majd elkezdődik az összetett tereplovasverseny, amely tizenöt kilométeres távból áll Nyujtódtól Kézdimartonosig, onnan fel az Ozsdola és Kézdimartonos közti gerincre, ahonnan a versenyzők Ozsdolára térnek be, és a mezőn keresztül érkeznek vissza Nyujtódra. Az útvonalon három ellenőrző pontot állítanak fel, és az nyeri a versenyszámot, aki elsőként érkezik célba.

Ezután tartják meg a Kinizsi Pál hatfogásos erőpróbát, amelyet a szervezők a „keménylegényeknek” szánnak, és amelyen inkább a látványosságra, a közönség szórakoztatására és nem az erőkifejtésre kerül a fő hangsúly.

A tereplovasok 16 és 16.30 között érkeznek vissza a rendezvény helyszínére, 17 órától a Sas íjászok tartanak lovasíjász-, 18 órától pedig a Vol­tizs csapat lovastorna-bemutatót. 19 órától a gelencei Burusnyán Néptáncegyüttes lép színpadra, majd a szervezők díjazzák az összetett tereplovasverseny és a Kinizsi-erőpróbaverseny legjobbjait. 20 órától a Kicsi Góbék szórakoztatják a közönséget, majd a lovasegyesület tagjai és pár lelkes ember segítségével bemutatják a Kinizsi Pál, Mátyás király jobbkeze című lovas színdarabot. Tatay Sándor Kinizsi Pál című regényét Ugron-Fejér Orsolya dolgozta át színpadra, ő a darab rendezője is. Január óta közel húsz nem hivatásos színésszel zajlanak a próbák, a jelmezeket is ők készítették. Az első nap utcabállal és tábortűzzel fejeződik be, zenél a Csavargó Band együttes.

Vasárnap 9 órától Boros Vilmos plébános a nyujtódi római katolikus templomban ünnepi szentmisét celebrál, a szentmise ideje alatt és után regisztráció és orvosi vizsga zajlik, majd délben indítják a székely lovak gyorsasági előfutamát, ami azt jelenti, hogy ebben a versenyszámban a sport- és a tiszta vérű lovak nem indulhatnak, fél egytől a tiszta vérű és sportlovak gyorsasági versenyére kerül sor.

13 órától tartják a rönkhúzó versenyt egyes és kettős lovakkal. Ezt a versenyszámot Rotaru Ferenc emlékének szentelik.

14.30-tól az Aranyparipa-díjért szállnak nyeregbe azok a lovasok, akik előző nap vagy aznap valamelyik versenyszámba már beneveztek, amelyet a székely góbék ügyességi lóverseny követ. 16 órától a helybeli Dans and Shine csoport tart társastánc-bemutatót. Ezután szekeres ügyességi verseny és lovaskasz­kadőr-bemutató következik. 18 órától a székely lovak gyorsasági döntője, amelyet a sportlovak gyorsasági döntője követ. 18.30-tól ünnepélyes díjátadó. Ezen az eseményen Bokor Tibor polgármester is jelen lesz. 19 órától István Ildikó és barátai tartanak székely népdalkoncertet. A rendezvényt az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület meglepetés-előadása zárja. Mindkét nap lesz gyermeksarok, lovagoltatás, agyagozás, arcfestés, állatsimogató, légvár stb. A főszervezők azt is elmondták, hogy Hargita megyében sokkal több a lovas rendezvény, mint Háromszéken.