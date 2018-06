Az Európa Tanács alkotmányjogi konzultatív testületétől az igazságszolgáltatás átszervezését bíráló Klaus Iohannis államfő kért szakvéleményt május elején, amikor – nem első alkalommal – az alkotmánybíróságnál is kifogást emelt a törvénycsomag egyes rendelkezései ellen. Iohannis szerint a törvénycsomag – amellyel szemben az ország nyugati partnerei is aggályai­kat fejezték ki – gyengíti az ügyészek jogállását, aláássa függetlenségüket, a bírák és az ügyészek megfélemlítésére irányuló új, párhuzamos testületeket létesít.

A Velencei Bizottság tagjai az igazságügyi miniszterrel, az igazságszolgáltatás csúcsszerveinek vezetőivel, a vitatott törvénycsomagot kidolgozó parlamenti különbizottsággal is találkoztak, a küldöttséget tegnap Klaus Iohannis is fogadta.

Az államfő elmondta, a találkozón sem ő, sem a Velencei Bizottság tagjai nem óhajtottak a módosítási tervezet szövegéről tárgyalni, inkább csak elvekről beszéltek, és elmagyarázta nekik, miért volt szükség arra, hogy hozzájuk forduljanak: először is a képviselőház és a szenátus különbizottságának nem szokványos eljárása, másrészt az említett különbizottság vitáinak teljes átláthatatlansága miatt, de azért is, mert a törvény bizonyos kitételei az igaz­ságszolgáltatás akadályoztatásához vezethetnek.

A Velencei Bizottság illetékesei sajnálatukat fejezték ki, hogy Románia nem folyamodott korábban véleményezésért a testülethez – nyilatkozta a küldöttséggel folytatott egyeztetést követően Alina Gorghiu nemzeti liberális párti szenátor. Gorghiu szerint a Velencei Bizottságnak a romániai igazságügyi törvényekről szóló előzetes jelentése július folyamán készül el, a végleges változatra pedig októberig kell várni. A szenátor azonban úgy véli, a Szociáldemokrata Párt még az előzetes jelentést sem fogja megvárni, és az ebben foglalt ajánlásokat is figyelmen kívül hagyja majd.

Florin Iordache, az igaz­ságügyi törvények módosításáért felelős parlamenti különbizottság elnöke nagyon jóknak minősítette a bizottság tagjaival folytatott megbeszéléseket. Elmondta, meghívták a bizottság jövő heti plenáris ülésére, hogy az esetleg még tisztázatlanul maradt kérdésekre válaszolni tudjon. A képviselő azt mondta: továbbra is tekintettel lesznek a Velencei Bizottság esetleges bírálataira.