Vihar- és árvízriadó

Az első fokú árvízriasztás péntek reggelig érvényes több Máramaros, Szatmár, Beszterce-Naszód, Kolozs, Szilágy, Bihar, Arad, Hunyad, Fehér, Szeben, Temes, Krassó-Szörény, Brassó, Kovászna, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa és Buzău megyei folyóra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat is kiadott két figyelmeztetést. A rossz időre vonatkozó riasztás kedden 20 órától szerdán 14 óráig érvényes az ország egész területére. Az előrejelzések szerint gyakoriak lesznek a záporok, zivatarok, viharossá fokozódik a szél, és jégeső is várható. Szerdán 14 órától pénteken 8 óráig sárga, azaz első fokú viharriasztás lesz érvényben Erdélyben, a Bánságban, a Körösök vidékén, Máramarosban, Olténiában, Munténia nyugati részén és a hegyvidéken. Ezekben a térségekben záporokra, villámlásra és jégesőre is számítani lehet, a lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 25, helyenként a 60–80 litert négyzetméterenként.