Meleşcanu kivágta magát

Románia fejleszteni akarja kapcsolatait valamennyi szomszédjával, Magyarországot is beleértve, senkivel sem akar háborúskodást és csatározást – hangoztatta Teodor Meleşcanu külügyminiszter hétfőn a képviselőházban.

Meleșcanut a Népi Mozgalom Párt (NMP) javaslatára hívták meg a törvényhozásba A kormány órája elnevezésű, hétfőnként szervezett meghallgatásra, ahol a képviselők aktuálpolitikai felvetéseire válaszolt. A magyarellenes felszólalásairól elhíresült Marius Paşcan NMP-képviselő azt szerette volna tudni, hogy a román külpolitikát Bukarestből vagy Budapestről irányítják-e. Paşcan szerint a román külügyminisztérium a „homokzsák” szerepét tölti be, szótlanul tűrve a budapesti kormánytagoktól érkező sorozatos támadásokat. Kifogásolta, hogy a diplomáciának semmilyen reakciója nem volt, amikor Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Echo TV-nek adott június 4-i, a Magyar Idők által másnap szemlézett interjújában megkérdőjelezte az 1918-as gyulafehérvári nemzetgyűlés közjogi legitimitását.

„Engem az foglalkoztat: hogyan fejlesszük a kapcsolatainkat a szomszédokkal. Nem hinném, hogy minden állásfoglalásra válaszolnom kellene, végül is mindenkinek joga van a véleményéhez. Szomszédainkkal és köztük Magyarországgal is jó viszonyra törekszünk. Arról kell tájékoztatnom, hogy kapcsolataink fejlődtek az utóbbi időben, és nagyon remélem, hogy ezen az úton haladunk tovább” – válaszolta a külügyminiszter.