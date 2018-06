Számonkérés az anyanyelvű oktatásért

Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a romániai helyzetet ismertetve kiemelte: a Világbank szerint is a romániai oktatási rendszerben a diákok 40 százaléka funkcionálisan írástudatlan, öt diákból egy pedig idő előtt elhagyja az iskolarendszert. Ezért is történik meg az, hogy a romániai munkaerő nem tud lépést tartani a technikai ágazatok magas fokú, rendkívül szerteágazó munkaerőigényeivel – érvelt az EP-képviselő, aki szerint az EU támogatása rendkívül fontos ezekben a tagállamokban a reformok megvalósításához. „Teljesen egyetértek az állásfoglalás azon fejezeteivel, amelyek leszögezik, hogy az EU-n belüli oktatási rendszer befogadó és hozzáférhető legyen mindenki számára, függetlenül a társadalmi, etnikai és nyelvi háttértől. A tagállamoknak minden szinten hozzáférést kell biztosítaniuk az anyanyelvű oktatáshoz az őshonos nemzeti kisebbségek tagjai számára” – érvelt az EP-képviselő, aki felszólalásában azt nehezményezte, hogy bár mindezt az EU a csatlakozás előtt elvárta, utólag nem kérte számon a tagállamokon. „Ezen követelmények teljesítését az EU-nak ma is el kellene várnia, főleg amiatt, mert azt tapasztaljuk, hogy sok tagállam jelenlegi politikája teljesen ellentétben áll a csatlakozás előtt vállalt ígéretekkel” – hangsúlyozta az RMDSZ-es képviselő.

Az oktatás unióbeli korszerűsítésére vonatkozó állásfoglalás egyébként leszögezi, hogy bár az iskola már nem az oktatás egyetlen központi terepe, de mindent meg kell tenni azért, hogy ismét a legfontosabb képzési helyszín legyen. A dokumentum megállapítja, hogy az oktatási rendszerek nagyobb finanszírozására van szükség már a gyermekek korai fejlesztésétől kezdve, ugyanakkor kimondja, hogy a tanári munka presztízsének megerősítése, a tanárok jobb felkészítése is elengedhetetlen a reformok megvalósításához.