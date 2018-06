A két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján az Országházban Orbán Viktor azt mondta: a szlovák–magyar együttműködés és a visegrádi négyek (V4) partnersége a közös európai sikerhez járul hozzá. Ha ugyanis vannak sikeres országok, amelyek sikeres régiókat alkotnak, akkor van sikeres Európa – fogalmazott, úgy értékelve, hogy a V4 többé nem a szegény országok szövetsége, hanem olyanoké, amelyeket nagy gazdasági dinamika, óriási fejlődési lehetőség, fegyelmezett pénzügyek, az európai szabályokat betartó kormányok és nagy tervek jellemeznek. Szavai szerint a nagy alkotás korszakában van Közép-Európa, egy igazi közép-európai reneszánsz előtt állunk.

A kormányfő egyúttal köszönetet mondott szlovák kollégájának a határvédelemben nyújtott segítségért, azért, hogy Pozsony a nemzetközi vihar kellős közepén is kiállt Magyarország mellett.

A kétoldalú kapcsolatokról szólva Orbán Viktor elmondta, a két ország közötti gázvezeték-összeköttetés után a villamosenergia-hálózat összekapcsolásán is dolgoznak a szakemberek két ponton. Kiemelte, hogy Szlovákia Magyarország harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere, a Magyarországon működő mintegy ezer szlovák cég körülbelül ötezer magyar embernek ad munkát. A határkapcsolatok témájában közölte: a határátkelők nyitásának köszönhetően csökkent az átkelők közötti átlagos távolság – ami ma 20 kilométer –, és épül az új komáromi Duna-híd is, amely lehetővé teszi az áruforgalom jelentős növelését. A közös V4-es célok közül megemlítette a Budapest és Varsó közötti gyorsvasút megépítését Pozsonyon keresztül.

Orbán Viktor örömét fejezte ki a szlovákiai magyar közösséget érintő szlovák kormányzati intézkedések – például a kis iskolák ügyében tett lépések, a többnyelvű vasúti táblák és a kisebbségi kulturális alapon keresztül nyújtott támogatások – miatt.

A szlovák kormány folytatni akarja a jó kapcsolatok építését Magyarországgal, mert ez jó az embereknek, a gazdaságnak és a régiónak is – mondta Peter Pellegrini. Kiemelte: a visegrádi országoknak az elmúlt időben sikerült megtartaniuk az egységet, kiálltak nemzeti értékeik mellett, és nem engedték, hogy nyomást gyakoroljanak rájuk. Szlovákia a V4 elnökeként továbbra is ezt az egységet tekinti majd az együttműködés alapjának – jelentette ki.

A szlovák miniszterelnök a kétoldalú kapcsolatokat illetően elmondta, rendkívül jók, és remélhetőleg ez a jövőben is így lesz. A magyar és a szlovák kormány rengeteg közös erőfeszítést tett azért, hogy a kapcsolatok barátiak legyenek, és a pozitív kommunikáció mára a találkozóik természetes részévé vált – magyarázta. Hozzáfűzte: az egyenes beszéd nemcsak a kormányfők, hanem a kulcsminiszterek között is jellemző.

Megjegyezte: Szlovákia minden feltételt biztosít a magyar kisebbségnek, a politikai vitáknak már nem eleme ez a kérdés, hiszen Szlovákia tud gondoskodni a területén élő kisebbségekről.