Börtönbüntetés a spanyol király sógorának

A legfelsőbb bíróság döntésével öt hónappal csökkentette a mallorcai bíróság tavaly februárban hozott ítéletét, felmentve Urdangarint a közokirat-hamisítás vádja alól. A király sógorának több mint 512 ezer euró pénzbüntetést is fizetnie kell. A legfelsőbb bíróság egyúttal csaknem a felére csökkentette az elítélt házastársát terhelő közös felelősség miatt korábban kiszabott bírság összegét, így Krisztina hercegnőnek végül mintegy 137 ezer eurót kell fizetnie.

VI. Fülöp nővére is vádlott volt az ügyben, őt a bíróság még tavaly felmentette a kétrendbeli adócsalás vádja alól, de így is a hercegnő az első a spanyol királyi családból, aki bírósági eljárásban a vádlottak padjára került.

A korábbi profi kézilabda-játékos és olimpikon Urdangarín a Nóos nevű nonprofit alapítvány elnökeként 6,1 millió euró közpénzt sikkasztott el üzlettársa, Diego Torres segítségével. Az alapítvány a többi közt egy Aizoon nevű fantomcéget felhasználva követte el a bűncselekményt, ennek 50 százalékos tulajdonosa volt a hercegnő és a férje.

A hét éve húzódó ügyben összesen 17 ember ellen emeltek vádat, és hetet találtak bűnösnek, köztük Diego Torrest és Jaume Matast, a Baleár-szigetek autonóm közösség volt elnökét.

Inaki Urdangarin továbbra is szabadlábon van, Svájcban tartózkodik, ahol öt éve él feleségével.

A spanyol királyi ház a jogerős ítélet megismerése után közölte, teljes mértékben tiszteletben tartja az igaz­ságszolgáltatás függetlenségét.