Pénteken és szombaton Bákó megyében rendezik meg a Moldva Ralit (powered by Dedeman Automobile), a 2018-as hazai Dunlop ralibajnokság negyedik futamát. A sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és kolozsvári navigátora, Rareş Fetean a jó szereplés reményében utazott Bákóba, ahol az elmúlt két idényben technikai gondok miatt fel kellett adniuk a versenyt. Most győzni szeretnének a hetes osztályban és a kétkerék-meghajtású kategóriában is.

Háromszéki autóversenyzőnk a felemás szezonkezdés után a román bajnokság előző futamát jó eredménnyel zárta, így nagyon bízik abban, hogy át tudja menteni remek aradi formáját a Moldva Ralira is. A Bákó körüli erdőkben, a Moinești melletti murvás utakon és Onești városában sorra kerülő megmérettetésre összesen 54 egység nevezett be, a verseny közel 470 km-es össztávjából a 17 gyorsasági szakasz majdnem 140 km-t tesz ki. A rali pénteki nyitónapján kilenc próbát kell teljesíteniük a résztvevőknek, szombaton további három etapra kerül sor, amelyeken többször is végigszáguldanak az autóversenyzők.

– Célkitűzéseink nem változtak, s a jó szereplés remé­nyében utazunk Bákóba, ahol fölösleges kockázatvállalás nélkül szeretnénk nyerni a 7-es géposztályban és dobogón akarunk végezni a kétkerekesek között. A küzdelem szoros lesz, de nekünk a saját dolgunkkal kell foglalkoznunk. Az elmúlt két esztendőben technikai problémák miatt nem tudtuk teljesíteni a bákói ralit. Most az elsődleges célunk az, hogy befejezzük a viadalt, és amennyire lehet, elkerüljük a műszaki gondokat. Az első napi gyorsasági szakaszok nagyon érdekesek, szépek, s nagy tempóban lehet teljesíteni. Szombaton viszont következnek a nagyon technikás próbák, amelyeket a ralikedvelők is végignézhetnek – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Csongor.

A Ford Fiesta R2-vel versenyző háromszéki az össze­tett pontversenyben a 15. helyen áll (1 pont), a kétkerekesek között hetedik (19 pont), míg a 7-es géposztályban hárompontos előnye van a második helyezetthez (Alexandru Gheorghe) képest, és 30 ponttal vezeti a rangsort. (tibodi)