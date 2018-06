Előző írásunk

Pénteken és szombaton Bákó megyében rendezik meg a Moldva Ralit (powered by Dedeman Automobile), a 2018-as hazai Dunlop ralibajnokság negyedik futamát. A sepsiszentgyörgyi Szabó Csongor és kolozsvári navigátora, Rareş Fetean a jó szereplés reményében utazott Bákóba, ahol az elmúlt két idényben technikai gondok miatt fel kellett adniuk a versenyt. Most győzni szeretnének a hetes osztályban és a kétkerék-meghajtású kategóriában is.