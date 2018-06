Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte: a jövő évi költségvetés 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel, 1,8 százalékos GDP-arányos hi­ánnyal és 2,7 százalékos inflációval számol. Rámutatott: Magyarország az elmúlt években tartós növekedési pályára állt, felelős költségvetési gazdálkodást folytat, évek óta csökken az államadósság aránya a bruttó hazai termékhez képest. Hangsúlyozta, folytatódik az államadósság mérséklődése, bízik benne, hogy a ciklus végére mértéke 60 százalék alá csökkenhet.

2019-ben mind az általános tartalék összegét, mind a hiánycél teljesítéséhez kötött biztonsági tartalék össze­gét másfélszeresére emeli a kormány – jelentette ki a pénzügyminiszter. A jövő évi költségvetés tervezetében 350 milliárd körül van a tartalékok mértéke – tette hozzá. Jelezte: a világgazdaságban olyan folyamatok zajlanak, amelyek kedvezőtlenül érinthetik Magyarországot is.

Jövőre is marad az egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó, amely az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban – mondta Varga Mihály. Az elmúlt évek célzott áfacsökkentéseit is megtartja a kormány jövőre, vagyis a tej, tojás, sertés- és csirkehús, hal és egyéb alapvető élelmiszerek továbbra is az 5 százalékos áfakörbe tartoznak majd – ismertette. Jövőre folytatódik az elmúlt években megszokott adócsökkentés iránya. A kormány azzal számol, hogy a reálkeresetek az idén is jelentősen nőnek, erre tekintettel 2019-ben további 2 százalékponttal, 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke a 2016-ban megkötött hatéves bérmegállapodás alapján. Ezzel 100 milliárd forint marad a vállalkozóknál – hangsúlyozta Varga Mihály.

A pénzügyminiszter a családok támogatását nevezte a jövő évi költségvetés egyik legfontosabb elemének, kiemelve, hogy a kormány folytatja a családi otthonteremtés támogatását. Nemcsak a gyermekvállalást, de a gyermeknevelést is támogatja a kormány, ide tartozik például a bölcsődei férőhelyek számának növelése.

Minden szakterületnek legalább annyi vagy több forrás jut a jövő évi költségvetésben, mint az ideiben.