A világbajnokságok történetében tíz alkalommal játszotta a házigazda a torna első meccsét, és ezeken még soha nem szenvedett vereséget: hét hazai győzelem mellett három döntetlent értek el a világbajnokságnak otthont adó nemzetek válogatottjai.

Az esélyesek közé sorolt spanyol labdarúgó-válogatott, kispadján Fernando Hierróval, a szerdán kinevezett szövetségi kapitánnyal ma az Európa-bajnok portugál csapat ellen mutatkozik be a B-csoportban. A csoportrangadó esélyeit azonban nagyban befolyásolhatja, hogy a spanyolok két nappal az első mérkőzésük előtt szövetségi kapitányt váltottak, ami nem éppen szokványos eset. Főként nem egy favoritnál, amely veretlenül vívta meg a selejtezős sorozatot, és az elküldött Julen Lopetegui kapitány 2016. júliusi kinevezését követően nem szenvedett vereséget, húsz találkozójából 14-szer győzött hat döntetlen mellett. A szakemberrel mégis szerződést bontott a spanyol szövetség, mert a vb-rajt előtt elígérkezett a Real Madridhoz, ráadásul ezt kedden hivatalosan be is jelentették.

Az iráni és a marokkói együttes esetében a legjobb tizenhat közé kerülés óriási meglepetés lenne, a két válogatott legfeljebb a mérleg nyelvét jelentheti, ha a két favorit nem bír egymással. A marokkói és az iráni válogatott közös múltja két találkozót jelent. Amíg a portugál és a spanyol keret döntő részében európai topklubokban is meghatározó szerepet betöltő labdarúgók találhatók, addig a marokkói és az iráni válogatottat a hazai bajnokságból érkezők mellett leginkább közepes európai csapatokban játszó, de ott sem kiugró teljesítményt nyújtó játékosok alkotják. Ritka kivétel a Juventus marokkói védője, Mehdi Benatia, míg honfitársa, a 19 éves Acsraf Hakimi a Real Madrid játékosa, de eddig csupán epizódszerep jutott számára a Bajnokok Ligája címvédőjénél.

A mérkőzések: * ma Egyiptom–Uruguay (15 óra, A-csoport), Marokkó–Irán (18 óra, B-csoport), Portugália–Spanyolország (21 óra, B-csoport) * szombaton Franciaország–Ausztrália (13 óra, C-csoport), Argentína–Izland (16 óra, D-csoport), Peru–Dánia (19 óra, C-csoport), Horvátország–Nigéria (22 óra, D-csoport) * vasárnap Costa Rica–Szerbia (15 óra, E-csoport), Németország–Mexikó (18 óra, F-csoport), Brazília–Svájc (21 óra, E-csoport). A találkozókat az RTV 1 élőben közvetíti.