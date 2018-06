Az utca hangja

Caragiale halála után több mint száz évvel, annak évfordulóján az országot vezető korrupt, hazug, csak az önös érdekeit látó és műveletlen politikai elit rendez nagyszabású tüntetést az ország minden sarkából, de főként az Ókirályság fejletlen megyéiből összeverbuvált tömegekkel. A cél, hogy megerősítést nyerjenek törekvéseikben: a korrupcióellenes ügyészség kiherélésében, a Iohannis elleni hadjárat megkezdésében, Dragnea elnöki ambícióinak előkészítésében, Brüsszel meg a nyugati szövetségesek kritikáinak elhallgattatásában stb. Ezért a pártapparátus – helyi polgármesterek, tanácselnökök mozgósításával – összecsődít több mint százezer neveletlen, tudatlan embert, akiknek egy része azt sem tudta, hogy miért megy Bukarestbe. Egy órát bámészkodtak, vezényszóra kurjongattak, majd, még mielőtt a színpadon levő pártvezérek a rendezvény végét bejelentették volna, nagy szeméthegyet hagyva maguk után hazatántorogtak. Az ország legszegényebb megyéiből érkező emberek éltették és megerősítették az ország leggazdagabbjait. Hitelesítették a korrupciót, az önös érdeket, a felelőtlenséget. Ez Románia 2018-ban.

N. N., Sepsiszentgyörgy. Egyik nap elmentem a városi strandra, de nagyon kellemetlenül lepett meg, amit találtam. A nagymedence vize piszkos, a tetején olajréteg és mindenféle apró szöszmösz úszik. Mintha tavaly nyár végén leengedték volna a vizet belőle, idén pedig csak úgy feltöltötték, anélkül, hogy a falára lerakódott vagy belehullott koszt eltakarították volna. Pedig volt a karbantartóknak éppen kilenc hónapjuk arra, hogy alaposan kisikáljanak mindent!

D. K., Sepsiszentgyörgy. Nagyon elégedettek vagyunk a Tega szolgáltatásaival: amióta bevezették a szelektív szemételhordást a családi házaknál, azóta nagyon gyorsan elviszik a kapu elé kirakott hulladékot. Eleinte még voltak fennakadások, de idén jobban megszervezték a dolgokat, le a kalappal előttük.

KICSI ANTAL, Sepsiszentgyörgy. Nagyon zavaró a zöldövezet-karbantartási munkák zaja. A tömbházunk előtti kis füves részt órákig vágják pokoli lármával, amitől egymást sem halljuk a lakásban. Napokig tart, amíg az utca végére érnek, és még onnan is hallani a motoros kaszákat; sokszor a benzinszagot is érezzük, belélegezzük. Ezekhez képest a gépkocsiforgalom kismiska, attól még aludni is lehet. Nem értem, miért nem lehet hagyományos kaszával levágni azt a kevés füvet: olcsóbb is lenne, környezet- és emberkímélőbb is. Korszerű műszaki eszközöket inkább a kórházakban szeretnék látni, mint az utcaseprőknél!