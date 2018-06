Kölcsönös fenyegetések

Szerencsére párttársai, pártfogói megvigasztalták, mondván, nem is neki szólt az a füttyszó és a hangos becsmérlés, csak Halep ünnepét akarták elrontani. A főpolgármester asszony nem tudta, hogy a nép bizony ezerfejű szörnyeteggé is tud válni. A kifütyülés szólhatott polgármesterkedésének, de politikai tevékenységének is. Pedig a vezérével, Dragneával az élen a szociáldemokraták azt hihették, hogy a nagygyűléssel legyőzik a párhuzamos államot, ami szerintük behálózza a médiát, az igazságszolgáltatást, az erőszakszervezeteket és a közigazgatást. De úgy látszik, győzelmük a Győzelem téren nem volt teljes. A titkosszolgálat kegyét sem nyerhették el, mert akkor figyelmeztette volna, hogy nem jó bemenni az arénába, csak fülvédővel. Eddig a párhuzamos állam ellen folytattak szélmalomharcot úgy általában, és most Dragneáék úgy tesznek, mintha a párhuzamos állam elnöke tulajdonképpen Iohannis lenne. Viszont az elnök azt állítja, hogy egyetlen állam létezik, mégpedig az, amit ő képvisel. Ezek szerint Iohannis egyszerre két államot: a felszínen látszót és titokban a párhuzamost is vezeti. Hiába sürgetik, most állítja, hogy még tanulmányoznia kell az alkotmánybíróság főügyészről, Kövesiről szóló határozatát, mielőtt döntene leváltásáról. Ez érthető is, mert valószínűleg olyan lassan olvas, amilyen csigalassúsággal beszél, és egy százharminc oldalas indoklás végigolvasását nem lehet csak úgy pikk-pakk egy hét alatt befejezni. De az is előfordulhat, hogy, amint másokról állítja, ő is funkcionális analfabéta, és bár tud olvasni, nem nagyon érti, mi van a szövegben.

Az elnök szerint az is megengedhetetlen, hogy a pártvezér, Dragnea, „aki ráadásul bűnöző is”, egy tévéműsorban nyilvánosan megfenyegesse az ügyészeket, miután „középszerű nagygyűlést szerveztetett az igazságszolgáltatás ellen”. Barátja, a liberális Ludovic Orban is megmondta: „Nem szervezhetsz tiltakozó megmozdulást visszaélések ellen, amikor hatalmon vagy. Visszaéléseket csak hatalmon lehet elkövetni.” Gondolom, Orbanék is azért szeretnének hatalomra jutni, hogy éljenek és visszaéljenek vele. A kormánypártok most már nemcsak az igazságszolgáltatást fenyegetik, hanem az elnököt magát is, mert a párt üdvöskéje, Lia Olguța Vasilescu is megmondta, ha nem rúgja ki Kövesit, megfontolják, hogy kezdeményezzék-e felfüggesztését. Ha nem elégedett Iohannis a nevetséges, középszerű demonstrációval, akkor lehet, hogy egy kedvére valót, még nagyobbat rendeznek majd, mert Dragnea elárulta, hogy ez a gyűlés kismiska volt, és szerveznek egy óriásit egy másik helyen, mert arra kicsi lesz a Győzelem tér! Már ezzel a múlt szombati tömeggyűléssel is sikerült ráijeszteni az igazságszolgáltatásra, mert előtte, pénteken nem mertek ítéletet hozni a bírák a Dragnea-ügyben. Ezzel az óriásgyűléssel való fenyegetéssel megelőzhetik a következő tárgyalás esetleges elmarasztaló ítéletét is. Aztán, ha mégsem mentenék fel, jöhet egy következő, az összes választók bevonásával történő gigászi demonstráció, amikor már a törvényszék ablakait és a bírák fejét is beverhetik.

Iohannis azt állítja, hogy minden hatalom a kormánypártok kezében van, az övék a parlament, a kormány és minden erőforrás, hogy megoldjanak bármilyen problémát. Ők meg is oldanák, ahogy nekik jó, de többek között pontosan Iohannis köti a kereket. Lám, nem tudják leváltatni még a főügyészt sem, pedig akkor nagy kő(vesi) esne le szívükről.

Az elnök most pártfogókat keres, és többek közt a Velencei Bizottsághoz fordult, amelyik rögtön jön a támogatással, mint ahogy az ukrajnai nyelvtörvénnyel kapcsolatban is a kisebbségek segítségére sietett: véleményezéssel és ajánlásokkal, amit a kutya sem tart be.