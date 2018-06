Perbe fogják Donald Trump elnököt és alapítványát

New York állam főügyésze, Barbara Underwood tegnap bejelentette, hogy pert indított Donald Trump jótékonysági alapítványa ellen, mert az szerinte többször is megsértette a jótékonysági szervezetek működését szabályozó szövetségi és New York-i törvényeket. Az alapítvány vezetője az elnök és három gyermeke. Keresetében Barbara Underwood egyúttal az alapítvány feloszlatását is indítványozza, valamint javasolja, hogy az elnököt és gyermekeit tiltsák el nonprofit szervezetek vezető testületeiben való részvételtől.