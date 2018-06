A Mi Romániánk Párt Maros megyei szervezetének megalakulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón a volt elöljáró kijelentette: céljuk nem kevesebb, mint hatalomra kerülni Romániában. Funar új politikai alakulata – saját bevallása szerint – a Vatra Românească hamvaiból született két nacionalista párt, a Román Nemzeti Egységpárt (PUNR) és a Nagyrománia Párt jogutódjának tekinthető. A tavasszal bejegyzett párt indulni fog az államelnöki és a parlamenti választásokon. De Funar addig sem ül tétlenül: egy törvénytiszteletre kötelező törvénytervezetet alkotott, melyet sürgősségi rendeletként javasolt elfogadásra a parlamentben. A tervezetnek három cikkelye van: Románia alkotmányának megsértése kétéves börtönbüntetéssel sújtandó; az alkotmányt megsértő személyt legtöbb 24 órán belül letartóztatják, és letartóztatásban, sürgősségi eljárással elítélik; a börtönbüntetés időtartama nem csökkenthető, az elítélt nem nyerhet kegyelmet. Funar szerint a javaslat igazán hasznos, ha ugyanis egyik nap megszületik a sürgősségi kormányrendelet, másnap Klaus Iohannis elnök máris mehet a dutyiba, már amennyiben nem meneszti tisztségéből Laura Codruţa Kövesit, az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság vezetőjét. (Főtér)

KIÜTI A BIZTOSÍTÉKOT. Nem a román hazaffyak szája íze szerint szólalt fel Cătălin Cherecheş, Nagybánya polgármestere a máramarosi üzletemberek egyesületének alakuló gyűlésén, amelyen jelen volt Eugen Teodorovici pénzügyminiszter is. Azt merte mondani: „Én nem a régiósítás, hanem az autonómia híve vagyok. Nem decentralizációra, hanem gazdasági és közigazgatási autonómiára van szükség. Én azt gondolom, hogy Romániának Dél-Tirolról kellene mintát vennie, egy olyan autonómiáról, amely ösztönzi a helyi befektetőket, és a hasznot is helyben hagyja, nem megszűri egy fővároson keresztül, amely egyáltalán nem biztos, hogy Nagybánya, Suceava, Arad vagy Bákó érdekeit nézi. Azt gondolom, hogy a százéves Romániának új országprojektre van szüksége. Idejét múlt Románia mai közigazgatási szervezése.” És hozzá merte tenni azt is: „Hogy nézzek én Bukarestre úgy, hogy azt mondjam, emberek, ez a főváros, és büszke vagyok azokra, akik vezetnek bennünket? Hát jön, hogy a Bukaresti út nevét Bécsi útra változtassam, mert oda egyszerűbb és kényelmesebb eljutni, és nem érzem magam megalázva, mint akkor, amikor Bukarestbe megyek.” (Agerpres)

FELEDÉKENYSÉG MIATT TERRORRIADÓ. Egy brassói turista felejtette a marosvásárhelyi Rózsák téren azt a gyanús bőröndöt, amiért kivonult csütörtök délben a terrorelhárító csoport és a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség egyik ügyésze. A Román Hírszerző Szolgálat antiterrorcsapata egy robottal vizsgálta meg a gyanús csomagot, a helyszínt részlegesen lezárták. A bőrönd – amely egyébként 3–4 órát állt gazdátlanul egy kereskedelmi bank előtt, anélkül, hogy bárki bármit tett volna – ártalmatlannak bizonyult, tulajdonosa is csak akkor észlelte hiányát, amikor hazaért. (Agerpres)

ÓVATOSAN A FOGALMAKKAL. A párhuzamos állam fogalmát Törökországban is használták, ahol később bírákat és ügyészeket tartóztattak le, hívta fel a figyelmet Andreea Chiş bíró, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács tagja. Kifejtette, nem kellene tolerálni egy ilyen nyelvezetet a bírákkal és ügyészekkel kapcsolatosan, és elmondta, egyetért a Romániai Bírák Fórumával, amely az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségének megvédését kérte a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácstól. (Agerpres)